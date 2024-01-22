تعرف على تحديثات حساب المواطن السعودي الجديدة



أعلن برنامج حساب المواطن عن إطلاق بوابته الإلكترونية وتطبيقه الجوال بحلتهما الجديدة، مقدمًا مجموعة من التحديثات والخدمات المتكاملة بهدف تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل عملية تقديم الطلبات.

تركز هذه التحسينات على اختصار رحلة المستفيد لضمان سهولة الوصول وتوفير المعلومات بشكل أكثر فعالية.



التحديثات على مستوى البوابة الإلكترونية:



تم تبسيط وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية. يتم الآن جلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من المصدر، ويمكن استرجاع بيانات العنوان الوطني بكل سهولة.

هذا يعزز سرعة ودقة تقديم الطلبات، مما يقلل من الإجراءات الإدارية الزائدة.



تضمنت التعديلات إضافة أسباب التغير في الدفعة مباشرة في لوحة المعلومات الرئيسية، وإمكانية معرفة تفاصيل الأهلية للتابع من خلال صفحة مستقلة للتابعين.

كما تمت إضافة صفحة “الإحصائيات”، التي توفر ملخصًا لمجموع الدفعات السابقة، والمبالغ المعلقة والمرتجعة، لتسهيل متابعة حالة المستفيد المالية.



تحديثات التطبيق الجوال:



على صعيدي التطبيق، تضمنت التغييرات إضافة خدمة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، وخدمة الحاسب التقديرية.

يمكن الآن للمستفيدين الوصول إلى ملخص شامل لحالتهم وأهليتهم والدفعات المستلمة مباشرة من الصفحة الرئيسية للتطبيق.



كما أتاحت التحديثات إمكانية معرفة أسباب التغيير في الدفعة بشكل مباشر في الصفحة الرئيسية، وإدارة الإجراءات المتعلقة بالأهلية والدفعات، بما في ذلك تقديم الاعتراضات وإرفاق المستندات المطلوبة.



لتحقيق تجربة أفضل للمستفيدين، أطلقنا اليوم البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال لبرنامج #حساب_المواطن بحلته الجديدة بإضافة خدمات وحلول متكاملة لخدمة المستفيدين.. pic.twitter.com/PeiseXsD6F — حساب المواطن (@citizenaccount) January 22, 2024