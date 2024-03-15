فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمجتمعآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار عربيةمنوعات

بنك الإمارات للطعام.. مبادرة نوعية تهدف إلى إطعام أكثر من نصف مليون أسرة و 3 ملايين عامل

تأتي هذه المبادرات في إطار سعي بنك الإمارات للطعام إلى تعزيز قيم العطاء والتكافل، وتحقيق أثر بيئي إيجابي.

فريق التحرير by فريق التحرير
بنك الإمارات للطعام

أعلن بنك الإمارات للطعام، المؤسسة الرائدة في مجال إدارة فائض الطعام والحدّ من هدره، عن مبادراته الاستثنائية لشهر رمضان المبارك.

وتهدف هذه المبادرات إلى توزيع 5 ملايين وجبة على المستحقين بالتعاون مع شركاء متعددين، بمعدل 166,666 وجبة يومياً، وإلى إطعام أكثر من نصف مليون أسرة، وما يزيد عن ثلاثة ملايين عامل، وذلك تعزيزاً لقيم الخير والعطاء والعمل الخيري والاجتماعي.

يشارك في دعم هذه المبادرة الإنسانية أكثر من 5 آلاف متطوع، مما يعكس حرص المجتمع الإماراتي على التكافل والتعاون خلال شهر رمضان.

كما سيقوم بنك الإمارات للطعام بتوقيع 5 اتفاقيات شراكة داعمة لأعماله في إدارة فائض الطعام والحدّ من هدره بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتعليقاً على هذه المبادرات، أكد داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، أن “البنك يستهدف عبر حملاته خلال شهر رمضان تحويل 975 طناً من الأغذية عن مسار الطمر، ما يعادل زراعة 102,135 شجرة سنوياً”.

ويأتي ذلك في إطار أهداف البنك لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق أثر بيئي إيجابي في جميع مبادراته، من خلال الحدّ من الانبعاثات الكربونية وتقليل نفايات الطعام بنسبة 30% بحلول عام 2027.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...