برنامج زفاف جديد في دبي.. حوافز لتقليل تكاليف الزواج

رحب المواطنون الإماراتيون ببرنامج الزفاف الجديد في دبي، واصفين إياه بأنه “مبادرة عظيمة” لتشجيع الشباب الإماراتي على الزواج دون تحمل أعباء مالية.

يقدم برنامج حفلات الزفاف في دبي، الذي تم الإعلان عنه، حوافز للمواطنين للمساعدة في تقليل تكاليف الزفاف، بما في ذلك خدمات التخطيط للزواج وأماكن إقامة الحفلات في قاعات حديثة في جميع أنحاء الإمارة.

كما سيتم تقديم الاستشارات الأسرية للعروسين، بالإضافة إلى تنظيم الزواج وإدارة الأسرة والمشورة المالية للأزواج الشباب.

وقالت هيئة تنمية المجتمع في دبي إنها تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين وتوفير الاستقرار لهم وجودة حياة أعلى.

وقالت علياء محمد، 24 عاما، من دبي، إنها ترحب بفكرة الانضمام إلى البرنامج إذا كان زوجها المستقبلي يرغب في التقديم عليه.

وقالت لصحيفة ذا ناشيونال: “هذه مبادرة رائعة بالنسبة لنا نحن الشباب الإماراتي، حيث نرى الكثير من الشباب يؤجلون الزواج خوفاً من الديون والضغوط، لذلك هذا هو الحل الأمثل لزيادة ومساعدة المتزوجين حديثاً في دبي”.

وأضافت “لقد سمعت بعض القصص عن عرسان يغرقون في الديون بسبب حفلات الزفاف الكبيرة والفاخرة. إنهم يقضون سنوات من حياتهم في دفع ثمن ذلك”.

وقالت علياء محمد إنها لاحظت تحولا ثقافيا في حفلات الزفاف بعد كوفيد، حيث اختار الكثيرون احتفالات أصغر بدلا من الاحتفالات الفخمة.

وأكدت أنه قبل كوفيد، كان هناك العديد من حفلات الزفاف الفاخرة والكبيرة حيث تجاوز عدد الضيوف 500 إلى 800 شخص.

وأوضحت “ولكن الآن بدأ الناس في ترتيب حفلات الزفاف الخاصة بهم في المنزل أو في مكان خارجي، مثل خيمة ذات تصميم أكثر كلاسيكية وبسيطة حيث يمكنهم دعوة العائلة والأصدقاء المقربين فقط.”

وقالت علياء محمد إنه على الرغم من أن الثقافة لم تعد كما كانت من قبل، إلا أنها حضرت مؤخرًا حفلات الزفاف في الفنادق وقاعات الزفاف.

وأوضحت “الأمر أفضل بكثير بهذه الطريقة، حيث لا يشعر الأزواج بالحاجة إلى الضغط على أنفسهم لإقامة حفل زفاف كبير، ومن الطبيعي أن يكون لديهم احتفالات أصغر.”

تعتقد مناهل العراقي، منظمة حفلات من السودان تعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عقدين، أن المشكلة الرئيسية التي يواجهها الأزواج عند التخطيط لحفل زفافهم هي محاولة إدارة الميزانية.

وقالت “عادةً لا يكون لها تأثير كبير، لكني تعاملت مع المتزوجين حديثًا الذين تأثروا عاطفيًا لدرجة أنهم يشعرون بالحزن بسبب ارتفاع النفقات”.

وقالت إلاركي، التي تعيش في أبو ظبي، إنه منذ الوباء، أصبح من النادر أن يكون حفل زفاف يضم قائمة ضيوف تضم أكثر من 1000 شخص.

وقالت “بعد أن فرضت السلطات العديد من اللوائح لتقليل عدد الضيوف في المناسبات من أجل السلامة، بدأ العديد من السكان في قبول فكرة إقامة حفل أكثر استرخاءً، وهو ما يجلب فكرة الاضطرار إلى دفع مبلغ أقل مقابل كل ما يتعلق بالزفاف، وبالتالي توفير المال”.

وأضافت “في الوقت الحالي، يمكن أن يتراوح حفل الزفاف المثالي الذي يضم 150 إلى 200 ضيف من 35000 درهم (9500 دولار) إلى 100000 درهم، اعتمادًا على التصميم والخدمات الإضافية.

وأوضحت “عادةً ما يتم إنفاق المبلغ على الديكور العام والإضاءة والبوفيه والمصور والضيافة والدي جي أو الترفيه.”وأشادت منى البلوشي، 27 عاماً، وهي من عجمان وتقيم في أبوظبي، بالخدمات الاستشارية والتعليمية التي يقدمها البرنامج.

وقالت “أعتقد أنه من المهم حقاً أن يفهم الناس كيف يمكنهم وضع ميزانية لحفلات الزفاف الخاصة بهم لأن ما لاحظته من معظم حفلات الزفاف التي تقام هو أن الناس يميلون إلى التركيز على الترفيه والأشياء الأخرى غير الضرورية التي تكلف أكثر من 50 ألف درهم.

وقالت: “في بعض الأحيان يضطر العريس إلى أخذ قرض من البنك لتغطية هذه النفقات”.

وأكدت أن فهم الميزانية المالية ومعرفة كيفية التخطيط لحفل الزفاف دون تحميل نفسك للديون سيؤدي إلى زواج سعيد ومستقر حيث يمكن للزوجين التركيز على الادخار للتخطيط لمستقبلهما معًا

وقالت البلوشي، التي تزوجت العام الماضي، إنها شعرت بالضغوط المالية الناجمة عن التخطيط لحفل الزفاف.

وأوضحت “ظهرت نفقات مفاجئة وغير متوقعة حتى قبل أيام قليلة من الحفل”.

وقالت: “حضر حفل زفافنا أكثر من 200 ضيف، لذا لا يمكنك إلا أن تتخيل تكاليف الطعام وحجم قاعات الزفاف والنفقات الأخرى”.

وأضافت أنه على الرغم من أن الزواج يعد أحد “الإنجازات الأكثر إثارة للإعجاب والجمال”، إلا أن تكلفة حفلات الزفاف يمكن أن تؤجل الكثيرين.

وأكدت “نظرًا لارتفاع التكاليف، يفكر بعض الأشخاص في تجنب الزواج لأنه سيتعين عليهم الادخار لسنوات عديدة.”

برنامج الزفاف حصري للإماراتيين في دبي، ويغطي أيضا جميع نفقات الزفاف للسيدات في الحفل، بالإضافة إلى تكلفة 250 ضيفًا.

وقال حريز المر بن حريز، الرئيس التنفيذي للتخطيط والتنمية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، لصحيفة ذا ناشيونال: “يشمل ذلك الأطعمة والديكورات والضيافة وغيرها من الخدمات عالية الجودة”.

وأوضح: “يمكن للعروسين اختيار إقامة حفلات الزفاف في قاعات هيئة تنمية المجتمع المختلفة، بما في ذلك قاعة البرشاء، وقاعة الليسيلي، وقاعة حتا وقريباً قاعة الطوار”.

وقال إنه للتأهل للبرنامج، يجب على العرسان أن يمتلكوا جواز سفر صادر عن دبي وأن يزيد عمرهم عن 21 عامًا، بينما يتعين على العروس أن تكون مواطنة إماراتية. وأضاف أنه لا توجد متطلبات مالية للتأهل للبرنامج.

ويمكن للأزواج التقديم على البرنامج عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية المجتمع، أو تطبيق DubaiNow، أو من خلال زيارة أي من مراكز خدمة المتعاملين التابعة للهيئة.