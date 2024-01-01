by فريق التحرير

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وزارة الحج والعمرة السعودية تنفي الشائعات وتحث على المعلومات الرسمية

لم تصدر أي إعلان رسمي حول فتح باب التسجيل، وتوضيح عن باقات الحج والعمرة

by فريق التحرير

أصدرت وزارة الحج والعمرة بيانًا رسميًا عبر منصة (أكس) نفت من خلاله ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حول باقات الحج والعمرة، في خطوة مهمة لتوضيح الحقائق وتفنيد الشائعات،

و إنه لم يتم الإعلان رسميًا بعد عن مواعيد تسجيل حجاج الداخل أو أي تفاصيل متعلقة بالباقات المقترحة لأداء مناسك الحج والعمرة.

وأضافت الوزارة أن هذا التوضيح يأتي في ظل التساؤلات المتزايدة من قبل الجمهور بشأن مواعيد الحج والعمرة للعام القادم.

كما أكدت أنها تعمل جاهدة على تقديم المعلومات الدقيقة والرسمية في الوقت المناسب للمواطنين والمقيمين.

وأكدت الوزارة في نهاية بيانها على أهمية الحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة من مصادرها الرسمية.

حيث حثت جميع المواطنين والمقيمين على الاعتماد على موقعها الرسمي على الإنترنت كمصدر أساسي للمعلومات الرسمية، بالإضافة إلى متابعة الإعلانات والمستجدات التي تنشرها الوزارة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت أيضًا إلى أهمية التواصل مع مركز العناية بالمستفيدين عبر الهاتف للحصول على المساعدة والتوجيهات الضرورية.

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