شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية انتشارًا واسعًا لمقطع فيديو يظهر الأمير الوليد بن طلال وهو يقوم بجولة ترفيهية على الدراجة الهوائية خلف سيارة جولف في مدينة العُلا.



وبينت لقطات الفيديو الأمير وهو يتمتع بلحظات من المرح والفرح خلال الجولة الترفيهية، حيث قاد الدراجة بسرعة ليلاحق سيارة الجولف التي تحمل أحفاده.

وتفاعل المتابعين بشكل إيجابي مع المقطع، حيث أظهر الأمير الوليد جانباً من روح الشباب والحماس، مما أثار إعجاب الكثيرين وجعلهم يشيدون بمشهد الأمير وهو يتفاعل بهذه الطريقة المرحة مع أحفاده.



تعتبر هذه اللقطات الفريدة فرصة للجمهور للتعرف على جانب آخر من حياة الأمير الوليد، الذي يظهر بشكل غير رسمي ويشارك في أنشطة ترفيهية مع أحفاده، مما يبرز قيم الأسرة والترفيه في الوقت نفسه.



من جهة أخرى، يظهر الأمير الوليد بن طلال كمؤثر اجتماعي إيجابي، حيث يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع روح اللعب والترفيه، ويشارك تلك اللحظات السعيدة مع جمهوره عبر منصات التواصل.



تجدر الإشارة إلى أن هذا الفيديو لاقى إعجابًا كبيرًا على مواقع التواصل، حيث أعرب الكثيرون عن إعجابهم بالروح الحيوية للأمير وتفاعله الإيجابي مع أحفاده في جو من المرح والفرح.

و الأمير الوليد بن طلال، هو رجل أعمال أعمال سعودي وأحد أفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية، يعتبر الأمير الوليد من أبرز رجال الأعمال في المملكة وعلى مستوى العالم، حيث يمتلك شركة المملكة القابضة Kingdom Holding Company، وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار في العالم.

تشمل استثمارات الأمير الوليد مجموعة واسعة من القطاعات مثل الطيران، والفنادق، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والإعلام. وقد اشتهر بكونه رائدًا في مجال صناعة الاستثمار والتنوع في المحافل الاقتصادية.