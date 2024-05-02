الوافدون في الإمارات هم من بين الأكثر “رضا” في العالم

تعد مستويات الرضا بين المغتربين في دولة الإمارات هي الأعلى في 12 وجهة شهيرة للمغتربين بنسبة 90%، وفقًا لدراسة Cigna Healthcare Vitality Study الصادرة في أبريل 2024.

تقيس دراسة Cigna الحياة الفردية بين 10 آلاف مشارك، 2.6 ألف منهم من المغتربين في اثني عشر سوقًا بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا وكينيا والإمارات والسعودية والبر الرئيسي للصين وسنغافورة وهونغ كونغ.

ووفقاً للدراسة: “فقد ارتفعت شهية السفر والاغتراب لدي نسبة كبيرة من الأفراد، حيث يقول ما يقرب من ثلث (30٪) الأشخاص الذين ما زالوا يعيشون في وطنهم أنهم من المحتمل أن يعيشوا في الخارج”.

النجاح المالي في الإمارات

ووجدت سيجنا أن مستويات الرضا بين المغتربين تعتمد إلى حد كبير على النجاح المالي، والتي تم العثور عليها بشكل بارز في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكينيا.

طرح الاستطلاع أسئلة لقياس شعور المشاركين بالرفاهية الجسدية والروحية والعاطفية والبيئية والاجتماعية والمهنية والمالية والفكري، لقياس “قدرة الناس على متابعة الحياة بصحة وقوة وطاقة”، وفقًا للتقرير.

ووجد التقرير أن المغتربين يتمتعون عمومًا بصحة عقلية أفضل، حيث أنهم أكثر قدرة على منع مستويات التوتر لديهم من التأثير على مجالات أخرى من حياتهم.

“غالبًا ما يتمتع المغتربون بمستويات أعلى من الحيوية – شعور عقلي وجسدي بأنهم يتمتعون بالصحة والقدرة والحيوية – وإحساس قوي بالرضا” وفقًا لما تقوله ويندي شيري، الرئيس التنفيذي لفوائد الصحة العالمية، الصحة الدولية، في سيجنا للرعاية الصحية.

وقالت شيري: “من ناحية أخرى، قد يعاني المغتربون من العزلة الاجتماعية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصعوبات العاطفية، وتفاقم التوتر، وزيادة فرص الإرهاق”.

ووفقا للدراسة، فيما يلي أكبر التحديات التي يواجهها أولئك الذين يعيشون ويعملون في الخارج:

التحديات المالية (38%)

الحنين إلى الوطن (23%)

صعوبة الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة (18%)

المشكلات الصحية مثل صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية (18%)

صعوبة العثور على سكن (17%)

المغتربون في آسيا، وخاصة في هونغ كونغ (22%) والبر الرئيسي للصين (24%)، هم أكثر عرضة لمواجهة التحديات المتعلقة بالعمل. أفاد المشاركون المقيمون في هونغ كونغ (40٪) أيضًا أنهم بحاجة إلى مزيد من المساعدة في التعامل مع الرعاية الصحية المحلية مقارنة بحوالي 28٪ من المشاركين في المناطق الأخرى.