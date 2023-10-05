النيابة العامة في دبي تحظر تداول معلومات أو صور حول وفاة طالب في الصف السابع في إحدى مدارس الإمارة

أصدرت النيابة العامة في دبي اليوم (الخميس) قراراً بمنع تداول أو نشر أي معلومات أو صور تتعلق بواقعة وفاة طفل في الصف السابع مراعاة لظروف ومشاعر ذوي المتوفى.

ويشمل المنع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان من قبل أي أشخاص طبيعيين أو معنويين.

وحظر القرار إبداء الرأي أو التعليق على الواقعة، وذلك لحين التصرف النهائي في الملف. ويأتي القرار في أعقاب تداول الواقعة بمعلومات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ، أكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن مثل هذه الأمور تثير القلق والبلبلة في المجتمع، وتعرّض كل من ينشرها أو يتداولها للمساءلة القانونية، حرصاً على المصلحة العامة.

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