الإمارات.. قواعد خصم الديون من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة

أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تعميماً جديداً لجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، يهدف إلى توضيح القواعد المتعلقة بإجراء خصومات من المعاشات أو مكافآت نهاية الخدمة.

المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة.

ينص التعميم على:

اقتصار إجراء خصومات من المعاشات أو مكافآت نهاية الخدمة على ديون الهيئة فقط .

حظر إجراء أي خصومات لمصلحة جهات العمل أو ديون النفقة.

تطبيق هذه القواعد على جميع حالات الديون السابقة أو اللاحقة لتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 .

بدء العمل بالتعميم اعتباراً من 9 فبراير 2024.

بموجب هذا التعميم:

ستقوم الهيئة بتحويل كامل المعاش أو المكافأة دون خصومات، باستثناء ديونها .

يمكن لصاحب المصلحة في ديون النفقة اتخاذ إجراءات الحجز على المعاش أو المكافأة من خلال البنوك، وليس من خلال الهيئة .

يُستوفى دين الهيئة من مكافأة نهاية الخدمة دون حدود .

للجهات الحق في خصم أي مبالغ صرفت للمستحق دون وجه حق من أنصبة المستحقين الآخرين .

للمبالغ المستحقة للهيئة حق الامتياز على جميع الديون، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك .

تطبق هذه الأحكام على جميع المدنيين المشمولين بقوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة وعلى جهات العمل الخاضعة لأحكامها.

يهدف هذا التعميم إلى ضمان حصول المستحقين على معاشاتهم أو مكافآت نهاية خدمتهم كاملة، مع حماية حقوق الهيئة في تحصيل ديونها