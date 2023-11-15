الكويت ترفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين

وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع في جلسته العادية أمس على قانون رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وذلك بعد تعديلات حكومية.

وبحسب القانون الجديد، فقد تم رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر إلى 1615 ديناراً شهرياً، أما بالنسبة لبقية الفئات، فقد تم تحديد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة،

وجاءت الزيادة لمعاشات المتقاعدين في الكويت كالتالي:

الأعزاب سواء امرأة ورجل إلى من يعول 7 أولاد، والمتقاعدات معاشهن 740 ويشكلن 31 ألفا والزيادة ستكون 36% ليصل إلى 1010.

الأعزاب من الرجال عددهم 182 رجلا يصل معاشه إلى 1010 بعد ما كان 740.

المتزوج ولا يعول يزيد معاشه من 856 إلى 1126 بنسبة32% وعددهم 2148 مستفيداً.

المتزوج ويعول ولدا واحد معاشه سيبلغ 1196.

المتزوج ويعول ولدين 1265 بزيادة 27%.

المتزوج ويعول 5 أولاد سيصل معاشه إلى 1475 دينارا بنسبة 22%.

وهناك شريحتان جديدتان تشكلان 40% من المتزوجين راتبهم التقاعدي الحالي 1205 لديهم 6 أو 7 أولاد.

المتزوج ويعول 6 أولاد سيبلغ معاشه 1545.

المتزوج ويعول 7 أولاد معاشه الحالي 1205 سوف يصل إلى 1615.