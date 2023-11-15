فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمجتمعآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الكويت

الكويت ترفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين

تم رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر إلى 1615 ديناراً شهرياً

فريق التحرير by فريق التحرير
مجلس الأمة الكويتي

وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع في جلسته العادية أمس على قانون رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وذلك بعد تعديلات حكومية.

وبحسب القانون الجديد، فقد تم رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر إلى 1615 ديناراً شهرياً، أما بالنسبة لبقية الفئات، فقد تم تحديد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة،

وجاءت الزيادة لمعاشات المتقاعدين في الكويت كالتالي:

مجلس الأمة الكويتي
  • الأعزاب سواء امرأة ورجل إلى من يعول 7 أولاد، والمتقاعدات معاشهن 740 ويشكلن 31 ألفا والزيادة ستكون 36% ليصل إلى 1010.
  • الأعزاب من الرجال عددهم 182 رجلا يصل معاشه إلى 1010 بعد ما كان 740.
  • المتزوج ولا يعول يزيد معاشه من 856 إلى 1126 بنسبة32% وعددهم 2148 مستفيداً.
  • المتزوج ويعول ولدا واحد معاشه سيبلغ 1196.
  • المتزوج ويعول ولدين 1265 بزيادة 27%.
  • المتزوج ويعول 5 أولاد سيصل معاشه إلى 1475 دينارا بنسبة 22%.
  •  وهناك شريحتان جديدتان تشكلان 40% من المتزوجين راتبهم التقاعدي الحالي 1205 لديهم 6 أو 7 أولاد.
  •  المتزوج ويعول 6 أولاد سيبلغ معاشه 1545.
  • المتزوج ويعول 7 أولاد معاشه الحالي 1205 سوف يصل إلى 1615.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...