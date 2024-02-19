فريق التحرير by فريق التحرير

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الكويت تحدد ساعات العمل في رمضان 2024

ساعات العمل الرسمية بداية الدوام من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً

فريق التحرير by فريق التحرير
ساعات العمل في رمضان

أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً بتحديد ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك على أن يكون الدوام مرناً وبواقع أربع ساعات ونصف وفقاً لأحكام هذا القرار.

  • بداية الدوام: من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
  • مدة الدوام: 4 ساعات ونصف.
  • فترة السماح: 15 دقيقة في بداية الدوام أو في نهايته.

اختيار مواعيد وساعات العمل في رمضان:

  • الحضور والانصراف: تحددها الجهة الحكومية أو يختارها الموظف.
  • مواعيد محددة:
    1. من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.
    2. من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.
    3. من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً.
    4. من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.
    5. من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.
  • الجهات التي لديها ظروف خاصة:
    1. يمكنها التقدم بمقترح لتغيير مواعيد العمل.
    2. يجب أن يتضمن المقترح عدد ساعات الدوام المقررة (4 ساعات ونصف).
ساعات العمل في رمضان

لا ينطبق القرار على الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل أو الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر، ويجب أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بتطبيق نظام الدوام المرن.

ويتم حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام حسب المادة (2) من القرار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...