الفلك الدولي.. الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر السعيد

ستتحرى بعض الدول العربية والإسلامية التي بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس 2024، هلال العيد يوم الإثنين 8 أبريل أما الدول الأخرى التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس 2024. فسوف تتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 9 أبريل بحسب مركز الفلك الدولي.

وستكون رؤية الهلال يوم 8 أبريل مستحيلة، لذلك ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، ويكون عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل وفقا للحسابات الفلكية.

أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم 9 أبريل، فإن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب أفريقيا، وممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، وممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبية من غرب آسيا وشمال أفريقيا ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين. يتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال يوم 9 أبريل، ويكون عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل.

ولكن، لا يستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم 9 أبريل، ويكون عيد الفطر يوم الخميس 11 أبريل. وتُظهر الخارطة المرفقة مدى إمكانية رؤية هلال شهر شوال يوم 9 أبريل من جميع مناطق العالم.