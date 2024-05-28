أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً باستضافة 2322 حاجاً وحاجة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وتشمل هذه الاستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 88 دولة، و1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، بالإضافة إلى 22 حاجاً وحاجة من ذوي التوأم السياميين الذين تم فصلهم في المملكة.

أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمشرف العام على البرنامج، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الوزارة، فور صدور الأمر الملكي، شرعت في التحضير لاستضافة هؤلاء الحجاج من خلال إعداد خطة استراتيجية شاملة، تضمنت تشكيل عدد من اللجان المختصة لرعاية ضيوف خادم الحرمين الشريفين منذ مغادرتهم بلادهم وحتى وصولهم إلى المملكة. تشمل هذه الخطة استقبال الحجاج وتسهيل أدائهم لمناسك العمرة والحج بيسر وسهولة، وزيارتهم للمدينة المنورة والصلاة في المسجد النبوي.

كما أكد أن هذه الاستضافة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين. وأشار إلى أن هذا الأمر الملكي يعزز مكانة المملكة الرائدة في العالم الإسلامي، باعتبارها قبلة المسلمين ومركزاً لكل عمل إسلامي نافع يمس الأمة الإسلامية.

وتأتي هذه اللفتة الملكية، كجزء من الجهود المستمرة للعاهل السعودي وولي عهده، في رعاية مصالح المسلمين حول العالم، وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية من خلال تجمع الحجاج في بيت الله الحرام على نفقة خادم الحرمين الشريفين. وقد تم توفير جميع الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة لضمان راحتهم وسهولة أدائهم لمناسك الحج.