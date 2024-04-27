السعودية.. هيئة كبار العلماء تصدر فتوى بشأن الحج بدون تصريح

قالت هيئة كبار العلماء في السعودية، في بيان لها، إنه يجب على المسلمين الحصول على تصريح الحج إذا كانوا يريدون أداء الفريضة.

وقالت الهيئة إن الحصول على التصريح واجب، وذلك امتثالا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتيسير الحج، والحفاظ على حرمة المشاعر المقدسة، ويعتبر الحج بدون تصريح إثما بتفسير المجلس.

بيان السعودية

وأوضح البيان أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون الحصول على تصريح و”من يفعل ذلك فهو آثم”.

وفقا لوسائل إعلام سعودية، أشار بيان المجلس إلى أن الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج تضع خطة شاملة بناء على الأرقام المعتمدة تغطي كافة الجوانب، بما في ذلك الأمن والصحة والإقامة والتموين وغيرها من الخدمات.

وأضافت أنه كلما زاد عدد الحجاج المتوافق مع الأرقام المسموح بها، كلما كانت جودة الخدمة أفضل وقل خطر الضرر.

ويشمل ذلك منع حالات مثل النوم على الطرق، والتي يمكن أن تعيق حركتهم ونقلهم وقد تؤدي إلى وقوع إصابات بسبب الازدحام.