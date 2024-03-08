دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عموم المسلمين في البلاد إلى المشاركة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 11 مارس 2024.



وقد طالبت المحكمة العليا الذين يرون الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المناظير بإبلاغ أقرب محكمة إليهم أو الاتصال بأقرب مركز لتسجيل شهادتهم، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.



وتأتي هذه الدعوة استنادًا إلى القرار الصادر عن المحكمة العليا رقم (179 / هـ) بتاريخ 1 / 8 / 1445هـ، الذي أكد أن يوم الأحد 1 / 8 / 1445هـ هو غرة شهر شعبان لعام الحالي 1445هـ.



وتهيب المحكمة العليا بالمسلمين المتمتعين بالقدرة على الترائي بأهمية الاهتمام بهذا الأمر والمشاركة في اللجان المعنية، لضمان بداية شهر رمضان المبارك بشكل صحيح ووفقًا للتقويم الشرعي.



وجاء نص إعلان للمحكمة العليا، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية،( فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1445هـ أن يوم الأحد 1 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 / 2 / 2024م، هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.



وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.



وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض).





من جانبها، بدأت الجهات المعنية في البلاد التحضيرات لاستقبال الشهر الفضيل، حيث يتم تهيئة المساجد والمراكز الدينية لاستقبال المصلين وتقديم الخدمات اللازمة خلال هذا الشهر الكريم.



كما تشهد الأسواق والمتاجر في المملكة استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان، حيث يتم توفير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والتموينية بما يلبي احتياجات المسلمين خلال فترة الصيام.

#المحكمة_العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر #رمضان مساء بعد غد الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1445هـ.https://t.co/vnXNJlhedg#واس_عام pic.twitter.com/izZjGBzwjA — واس العام (@SPAregions) March 8, 2024