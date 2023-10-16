فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمجتمعأخبار أريبيان بزنس

السعودية توقف 176 شخصاً في وزارات بجرائم فساد

شملت تحقيقات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) جرائم فساد مثل الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، والتزوير

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول 1445هـ، وأكدت أنها قامت بـ 3601 جولة رقابية، وتم التحقيق مع 369 شخصاً، وبلغ عدد الموقوفين 176 شخصاً، ومنهم من أطلق سراحه بكفالة مالية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أن «الجولات الرقابية أسفرت عن التحقيق مع عدد من الجهات وهي وزارات الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في جرائم الفساد مثل الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...