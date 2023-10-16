السعودية توقف 176 شخصاً في وزارات بجرائم فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول 1445هـ، وأكدت أنها قامت بـ 3601 جولة رقابية، وتم التحقيق مع 369 شخصاً، وبلغ عدد الموقوفين 176 شخصاً، ومنهم من أطلق سراحه بكفالة مالية.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد⁩ تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول 1445هـ pic.twitter.com/XffTYKrlqw — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) October 16, 2023

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أن «الجولات الرقابية أسفرت عن التحقيق مع عدد من الجهات وهي وزارات الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في جرائم الفساد مثل الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير”.