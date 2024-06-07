فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تمنع أسطوانات الغاز في المشاعر المقدسة

ستتابع فرق الإشراف الوقائي والسلامة في الدفاع المدني عدم استخدام الغاز داخل المشاعر المقدسة وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية والخاصة بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة (الأول من شهر ذي الحجة لعام 1445 هـ)، وذلك في إطار منظومة الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الحريق في المشاعر المقدسة.
وأوضحت أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة في الدفاع المدني ستتابع من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية عدم استخدام الغاز داخل المشاعر المقدسة، ومصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني تطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وقد أعلنت المحكمة العليا أمس أن اليوم الجمعة 1 / 12 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 7 يونيو / حزيران 2024م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445 هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 15 يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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