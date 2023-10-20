السعودية تمنح الجنسية لدفعة جديدة من 11 شخصاً

منحت المملكة العربية السعودية الجنسية لدفعة جديدة مؤلفة من 11 شخصاً بموجب المادتين 9 و14 من نظام الجنسية، كما ورد في العدد الأخير (5003) من جريدة أم القرى اليوم الجمعة.

وأعلنت الأحوال المدنية في منطقة نجران أنه صدر قرار وزاري بتاريخ 20/2/1445 هـ القاضي بمنح #الجنسية_العربية_السعودية لـ : سالم، علي، عبدالله، خالد، عبدالعزيز، هند وعفاف، أولاد حسين علي صالح الدغاري بموجب المادة 14 من نظام الجنسية،

وأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض أنه صدر قرار وزاري بتاريخ 6/3/1445 هـ القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ : محمد ونوره ولدي ناصر بن أحمد عبدالله باشيبه بموجب المادة 14 من نظام الجنسية.

كما أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض أنه صدر قرار وزاري بتاريخ 6/3/1445 هـ القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ سلطان بن فرحان يتيم العنزي بموجب المادة 14 من نظام الجنسية.

وأعلنت الأحوال المدنية في محافظة جدة عن صدور الأمر السامي رقم (6/254/م) بتاريخ 29/5/1425 هـ القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ مصطفى بن محمد بن مصطفى شبيب بموجب المادة 9 من نظام الجنسية.

وكانت أول عائلة تمنح لها الجنسية السعودية هي أفراد أسرة المتوفي مدلف بن مرزوق عبد الله النعيمي الجحيشي لتكون أول أسرة عربية تحصل على الجنسية السعودية بعد قرار تعديل نظام منح الجنسية العربية السعودية، وصدر قرار منحهم الجنسية في جريدة “أم القرى” في عددها 4974 (الصفحة 34) يوم 17 آذار / مارس 2023.

نظام منح الجنسية السعودية

بدأت السعودية، يوم 17 مارس الماضي، في العمل بشكل رسمي بنظام منح الجنسية السعودية للأجانب بعد إجراء تعديل عليه يشمل صلاحيات من يحق له الاقتراح وإصدار القرار النهائي بمنح الجنسية لأي شخص.

وكان النص الكامل للمادة الثامنة قبل التعديل الأخير يتضمن “يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية”.

وتتضمن تلك الشروط :

أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور،

أن يجيد اللغة العربية.

أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية.

ووفقاً للمادة السابعة من نظام الجنسية، “يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس”.

وبالإضافة إلى إمكانية منح الجنسية السعودية للأجانب وفق شروط، فقد بدأت الرياض، قبل أقل من سنتين، في منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، حيث صدرت، في تشرين الثاني / نوفمبر 2021، موافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة. وجاء ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.