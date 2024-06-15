السعودية تمنح الجنسية لدفعة جديدة

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض أنه صدر أمر ملكي يقضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ : خالد عضيب جديع محمد الناصر الولده والجوري عضيب جديع محمد الناصر الولده.

(212 شحصاً)، كما ورد في العدد 5035 من جريدة أم القرى الرسمية الصادر في 7 حزيران / يونيو 2024.

وقد منحت المملكة العربية السعودية الجنسية السعودية لأكثر من 212 شخصاً منذ 17 آذار / مارس 2023 وحتى 7 حزيران / يونيو 2024 وفق رصد “أريبيان بزنس” لقرارات منح الجنسية السعودية الصادرة في جريدة “أم القرى” الرسمية، وذلك بعد تعديل نظام منح الجنسية السعودية للأجانب، مع الإشارة إلى أنه تم منح الجنسية للعديد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة ولم يتم نشرها في جريدة “أم القرى”.

وكانت أول عائلة تمنح لها الجنسية السعودية هي أفراد أسرة المتوفي مدلف بن مرزوق عبد الله النعيمي الجحيشي لتكون أول أسرة عربية تحصل على الجنسية السعودية بعد قرار تعديل نظام منح الجنسية العربية السعودية، وصدر قرار منحهم الجنسية في جريدة “أم القرى” في عددها 4974 (الصفحة 34) يوم 17 مارس/آذار 2023.

وقد بدأت السعودية، يوم 17 مارس 2023، العمل بشكل رسمي بنظام منح الجنسية السعودية للأجانب بعد إجراء تعديل عليه يشمل صلاحيات من يحق له الاقتراح وإصدار القرار النهائي بمنح الجنسية لأي شخص.

وكان النص الكامل للمادة الثامنة قبل التعديل الأخير يتضمن : يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:

أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

أن يجيد اللغة العربية.

أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية.

ووفقاً للمادة السابعة من نظام الجنسية، “يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس”.

وبالإضافة إلى إمكانية منح الجنسية السعودية للأجانب وفق شروط، فقد بدأت السعودية، قبل أقل من 3 سنوات، في منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، حيث صدرت، في 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2021، موافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة. وجاء ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.