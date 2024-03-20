السعودية تقدم مساعدة بقيمة 40 مليون دولار لوكالة الأونروا 

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء عن تقديم مساعدة بقيمة 40 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” (UNRWA) لمساعدة في التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة.

ويأتي هذا الدعم في ظل تعليق مساعدات عدد من الدول الغربية للوكالة.

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن هذه المساعدة تهدف لدعم الجهود الإنسانية التي تقوم بها الأونروا في غزة، من خلال توفير الغذاء لأكثر من 250 ألف شخص ومأوى لـ20 ألف عائلة في الأراضي الفلسطينية، التي تشهد نزاعًا بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأكد الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على المركز، أن هذا الدعم يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في هذه الفترة الصعبة.

وشدد على أهمية تلبية الاحتياجات العاجلة للناس في غزة، معربًا عن التزام المركز بدعم هذه الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية خلال هذه الفترة الصعبة.

وكان المركز السعودي قدم مساعدة بقيمة 15 مليون دولار لـ الأونروا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تم استخدامها لتقديم المساعدة الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء.

وتعد الأونروا، التي تأسست في عام 1949، دعامة أساسية في الاستجابة الإنسانية في غزة، وفقًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة الإسبانية عن مساعدة إضافية بقيمة 20 مليون يورو لـ الأونروا لمواجهة الوضع الإنساني المأساوي في غزة.