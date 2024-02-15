السعودية تقدم تسهيلات خاصة للمعتمرين من الإمارات

أعلن د. توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، عن عدد من التسهيلات لزيادة عدد المعتمرين والزوار القادمين من الإمارات، ومنها أنه أصبح بإمكان المقيمين فيها تأدية مناسك العمرة عبر التأشيرة الإلكترونية المتعددة التي تمتد إقامتها داخل المملكة العربية السعودية إلى 90 يوماً في العام الواحد، إضافة إلى بدء تشغيل رحلات الخطوط السعودية من دبي إلى المدينة المنورة بواقع 3 رحلات أسبوعياً، مع ارتفاع إلى رحلة يومية في شهر رمضان المبارك.

كما أعلن عن تخصيص رحلات منخفضة التكلفة من أبوظبي إلى جدة والمدينة المنورة على متن خطوط طيران «ناس»، مع مضاعفة الرحلات بين «دبي – جدة» إلى 29 رحلة أسبوعياً، إضافة إلى الرحلات اليومية إلى المدينة المنورة.

وقد اختتمت المنصةُ الحكومية الموحّدة -«نُسُك» nusuk – لخدمة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة لقاءها التعريفي والمعرض التفاعلي المصاحب له، الذي أقامته في مدينة «دبي»، برعاية ومشاركة وزير الحج والعمرة السعودي ، إضافة إلى عدد من مسؤولي الهيئة السعودية للسياحة.

وتهدف «نُسُك» من خلال تنظيم الحدث إلى التعريف بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها المنصة لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، وسط حضور مميز من الشركاء التجاريين الممثلين شركات ووكالات السفر والسياحة والعمرة من الجهات العاملة في القطاع، والذين زاد عددهم على 400 شريك تجاري.