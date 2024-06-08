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السعودية تسمح للمرة الأولى بتعديل أسماء الشهرة والفخذ والقبيلة

يواكب تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية في السعودية التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، شملت المواد (40، 41، 43)، التي تتعلق بتغيير الاسم الأول، وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، وذلك في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة.
وأوضحت الأحوال المدنية أن تعديل الاسم الأول هو:

  • للأشخاص فوق 18 عاماً، ويُسمح لهم بالتغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق.

أما ما يخص حذف أجزاء من الاسم، فيمكن:

  • حذف اسم الشهرة، الفخذ، القبيلة، أو الجد الثاني بعد الرجوع إلى أساس الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية في حالات:
  • ألا يكون الاسم بعد الحذف أقل من رباعي في السجل المدني.
  • لم يصدر بشأن الاسم أوامر تمنع الحذف أو أن يكون مبنياً على تجنيس أو قرارات خاصة بمنح الجنسية.
  • إذا كان صاحب الاسم المراد حذفه متوفى، يتطلب وجود وكالة خاصة من أبناء المتوفى المذكورين في صك حصر الورثة، أو تفويض إلكتروني عبر المنصة المخصصة بذلك.
  • يجوز إعادة الاسم المحذوف عند الرغبة بذلك.
  • يستثنى من الشروط المذكورة أعلاه الأسماء غير اللائقة اجتماعياً.

وأضافت أن شروط تعديل أجزاء من الاسم بعد الرجوع إلى أساس الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية  هي:

  • التعديل مسموح وفقاً للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو الابن بعد التأكد من نظامية الاسم المطلوب التعديل عليه من الأساس.
  • وفي حالة وفاة صاحب الطلب، يشترط وجود وكالة خاصة من الأبناء المذكورين في صك حصر الورثة.
  • يسمح تعديل اسم الشهرة بإضافة (بن) أو (ال) استناداً للذين يشتركون في اسم الجد الأول كأبناء العم المباشرين.
  • –       يُستثنى من ذلك حالات إكمال الاسم الرباعي في السجل المدني وتعديل الأسماء غير اللائقة أو الأخطاء اللغوية.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...