السعودية تسمح للمرة الأولى بتعديل أسماء الشهرة والفخذ والقبيلة

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، شملت المواد (40، 41، 43)، التي تتعلق بتغيير الاسم الأول، وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، وذلك في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة.

وأوضحت الأحوال المدنية أن تعديل الاسم الأول هو:

للأشخاص فوق 18 عاماً، ويُسمح لهم بالتغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق.

أما ما يخص حذف أجزاء من الاسم، فيمكن:

حذف اسم الشهرة، الفخذ، القبيلة، أو الجد الثاني بعد الرجوع إلى أساس الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية في حالات:

ألا يكون الاسم بعد الحذف أقل من رباعي في السجل المدني.

لم يصدر بشأن الاسم أوامر تمنع الحذف أو أن يكون مبنياً على تجنيس أو قرارات خاصة بمنح الجنسية.

إذا كان صاحب الاسم المراد حذفه متوفى، يتطلب وجود وكالة خاصة من أبناء المتوفى المذكورين في صك حصر الورثة، أو تفويض إلكتروني عبر المنصة المخصصة بذلك.

يجوز إعادة الاسم المحذوف عند الرغبة بذلك.

يستثنى من الشروط المذكورة أعلاه الأسماء غير اللائقة اجتماعياً.

#الأحوال_المدنية تعلن تعديل مواد تتعلق بتغيير الاسم الأول وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة.https://t.co/hp7MI8VQ6e pic.twitter.com/DkfEX04q6G — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) June 8, 2024

وأضافت أن شروط تعديل أجزاء من الاسم بعد الرجوع إلى أساس الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية هي:

التعديل مسموح وفقاً للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو الابن بعد التأكد من نظامية الاسم المطلوب التعديل عليه من الأساس.

وفي حالة وفاة صاحب الطلب، يشترط وجود وكالة خاصة من الأبناء المذكورين في صك حصر الورثة.

يسمح تعديل اسم الشهرة بإضافة (بن) أو (ال) استناداً للذين يشتركون في اسم الجد الأول كأبناء العم المباشرين.

– يُستثنى من ذلك حالات إكمال الاسم الرباعي في السجل المدني وتعديل الأسماء غير اللائقة أو الأخطاء اللغوية.