السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة استعداداً لمناسك الحج

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، في جميع أنحاء المملكة إلى المساهمة في تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم غدًا الخميس، في إطار الاستعدادات لموسم الحج وعيد الأضحى.



وأشارت المحكمة إلى أهمية تعاون الجميع في هذه العملية، مؤكدة على ضرورة التبليغ إلى أقرب محكمة عند رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، كما طلبت من القادرين على المشاركة في اللجان المختصة بالمناطق المختلفة لتحقيق هذا الهدف.

ومن المتوقع أن تشهد هذه السنة الهجرية في شهر ذي الحجة إقامة ثلاث خطب دينية متتالية. تشمل الخطبة الأولى يوم الجمعة الموافق الثامن من ذي الحجة، والثانية في يوم عرفة خلال موسم الحج، والذي من المتوقع أن يصادف السبت التاسع من ذي الحجة، بينما تقام الخطبة الثالثة يوم عيد الأضحى المبارك، والذي من المتوقع أن يكون يوم الأحد العاشر من ذي الحجة.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن المحكمة، جاءت هذه الدعوة استناداً إلى قرار سابق للمحكمة العليا (رقم 182/هـ) الذي أكد أن يوم الخميس الموافق الثاني عشر من مايو 2024م هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1445هـ. وفي هذا السياق، فإن المحكمة العليا تشجع المسلمين على المشاركة في هذه العملية الهامة، وتوجه دعوتها للتحري برؤية الهلال مساء يوم الخميس القادم وتسجيل شهادتهم في أقرب محكمة أو الاتصال بأقرب مركز لتلقي المساعدة اللازمة.

تأتي هذه الدعوة في سياق الاستعدادات لموسم الحج المقبل، حيث تؤكد المحكمة على أهمية تعاون الجميع في تحري الهلال لتحديد بداية شهر ذي الحجة بدقة.