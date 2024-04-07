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مفتي السعودية ينهي الجدل: إخراج صدقة الفطر نقوداً لا تجزئ

مفتي عام المملكة : “يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها “

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدر مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بيانًا يوضح فيه أن إخراج صدقة الفطر بالنقود لا يجوز ولا يجزئ وفقًا للسنة النبوية.

بعد أن شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أواخر شهر رمضان حديثًا عن إمكانية إخراج صدقة الفطر بالنقود، جاء بيان رئيس هيئة كبار العلماء الذي نُشِر اليوم على موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية ‘واس’ ليحسم هذا الجدل.


وأوضح مفتي السعودية خلال بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية، أن صدقة الفطر يجب أن تخرج من جنس الطعام المعتاد للبشر مثل القمح والتمر والشعير وغيرها، مشيراً أن الإخراج بالنقود لا يتوافق مع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا مع ما عمل به الخلفاء الراشدين.

وأضاف مفتي السعودية أن صدقة الفطر واجبة، ويجب أن يخرجها المسلم في المكان الذي يدرك فيه غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان المبارك، “لقد شرعت صدقة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين”، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه.

وأوضح أنه يجوز بدء إخراج صدقة زكاة الفطر قبل عيد الفطر بيومين على الأقل، وأن يكون تسليم الصدقة للفقراء المحتاجين مباشرة أو عن طريق وكيل موثوق به لتوصيلها للمستحقين.

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فريق التحرير

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