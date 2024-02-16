"الذكاء الاصطناعي: ثورة تقنية في خدمة الحج والعمرة"

في خطوة رائدة تعكس حرصها على تسهيل شعائر الحج والعمرة على قاصدي بيت الله الحرام، سخرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تقنية الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج والمعتمرين، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتمثلت هذه الخطوة في إطلاق “الروبوت التوجيهي” الذي يُعد إضافة نوعية لخدمات رئاسة الشؤون الدينية، حيث يُقدم هذا الروبوت المُبتكر خدمات متعددة للزوار، أهمها:

الرد على استفساراتهم الدينية المتعلقة بأداء المناسك

يُجيب الروبوت على أسئلة الحجاج والمعتمرين حول كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بدقة ووضوح، مستنداً إلى أحدث الفتاوى الدينية المعتمدة.

يُجيب الروبوت على أسئلة الحجاج والمعتمرين حول كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بدقة ووضوح، مستنداً إلى أحدث الفتاوى الدينية المعتمدة. تقديم شرح مبسط لمناسك الحج والعمرة

يُقدم الروبوت شرحًا مبسطًا لمناسك الحج والعمرة باللغة العربية و 11 لغة عالمية أخرى، مما يُسهل فهمها على جميع الزوار من مختلف أنحاء العالم.

يُقدم الروبوت شرحًا مبسطًا لمناسك الحج والعمرة باللغة العربية و 11 لغة عالمية أخرى، مما يُسهل فهمها على جميع الزوار من مختلف أنحاء العالم. التواصل مع العلماء

يُتيح الروبوت للزوار التواصل مع العلماء والمشايخ عبر تقنية الاتصال المرئي، للحصول على فتاوى مباشرة حول المسائل الدينية التي تُشغل بالهم.

يُتيح الروبوت للزوار التواصل مع العلماء والمشايخ عبر تقنية الاتصال المرئي، للحصول على فتاوى مباشرة حول المسائل الدينية التي تُشغل بالهم. ترجمة فورية للخطب والدروس

يُقدم الروبوت خدمة الترجمة الفورية للخطب والدروس الدينية التي تُلقى في المسجد الحرام إلى 11 لغة عالمية، مما يُتيح للجميع الاستفادة منها دون الحاجة إلى مترجمين.

وتُعد هذه الخدمة المبتكرة خطوة إيجابية من رئاسة الشؤون الدينية تُساهم في تسهيل شعائر الحج والعمرة على قاصدي بيت الله الحرام، وتُقدم لهم خدمات متقدمة تُلبي احتياجاتهم وتُساعدهم على أداء مناسكهم بشكل صحيح.

مميزات تقنية الذكاء الاصطناعي في خدمة الحجاج والمعتمرين

الدقة والسرعة في الرد على الاستفسارات

يُمكن للروبوت الرد على استفسارات الحجاج والمعتمرين بسرعة ودقة عالية، ما يُوفر لهم الوقت والجهد.

يُمكن للروبوت الرد على استفسارات الحجاج والمعتمرين بسرعة ودقة عالية، ما يُوفر لهم الوقت والجهد. توفر الخدمة على مدار الساعة

تُقدم خدمة الروبوت التوجيهي على مدار الساعة، مما يُتيح للزوار الحصول على المعلومات والفتاوى في أي وقت.

تُقدم خدمة الروبوت التوجيهي على مدار الساعة، مما يُتيح للزوار الحصول على المعلومات والفتاوى في أي وقت. سهولة الاستخدام

يُمكن استخدام الروبوت بسهولة من قبل جميع الزوار، بغض النظر عن ثقافتهم أو لغتهم.

يُمكن استخدام الروبوت بسهولة من قبل جميع الزوار، بغض النظر عن ثقافتهم أو لغتهم. تقليل التكاليف

تُساهم تقنية الذكاء الاصطناعي في تقليل تكاليف الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.