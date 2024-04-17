البحرين تخصص تعويضات للمتضررين من الأمطار

أصدر ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، توجيهات للتعامل مع تضرر بعض سكان في المناطق الحضرية أثر مياه الأمطار، حيث أمر بحصر الأضرار الناتجة عن هذه التجمعات وتوفير تعويضات عادلة للمتضررين.

تشير التوجيهات الجديدة التي أصدرها الأمير إلى حاجة ملحة لحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن تجمعات مياه الأمطار، مع توفير تعويضات عادلة للمتضررين.

وقد تضمنت الإجراءات أيضًا إدراج المناطق المتأثرة ضمن برامج تطوير البنية التحتية، بهدف تعزيز شبكات تصريف المياه وضمان تطبيق المعايير اللازمة للوقاية من حوادث التجمعات المائية.

بالإضافة إلى ذلك، أمر ولي العهد بحصر المناطق التي شهدت تجمعاً لمياه الأمطار وإخضاعها لبرامج تطوير البنية التحتية. سيتم تعزيز شبكات تصريف المياه وتحسين الأنظمة اللازمة للتصدي لمشكلات التجمعات المائية في هذه المناطق، مع ضمان أن تكون هذه البرامج متكاملة وفعّالة في التعامل مع المشاكل المتعلقة بتصريف المياه.

كما أشاد بالجهود التي بذلتها الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

يُذكر أن كمية الأمطار الهائلة التي هطلت على البحرين خلال ساعة واحدة فقط، والتي بلغت 67 ملم، في تحقيق رقم قياسي في تاريخ البحرين لكمية الهطول خلال ساعة واحدة.

كما استمرت الأمطار بالهطول بشدة، حيث بلغت كمية الهطول حوالي 40 ملم، مما يرفع إجمالي كمية الهطول إلى حوالي 107 ملم خلال ساعتين فقط. يُعد هذا الرقم قياسيًا بحرينيًا، إذ يعادل كمية الأمطار المتوقعة خلال عام ونصف من الزمن، حيث أن المعدل السنوي المعتاد للأمطار في المملكة يبلغ 71 ملم وفقًا لبيانات الأرصاد.

وبحسب للأرصاد، أن هذه الكمية الهائلة من الأمطار جاءت مصحوبة بشدة الرياح، حيث وصلت سرعتها إلى 40 عقدة (80 كم/ساعة)، مما يزيد من تأثيرها بشكل لا يمكن السيطرة عليه، على الرغم من التدابير والاستعدادات التي اتخذتها الجهات المعنية في الدولة على جميع الجبهات.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بحصر الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار وتعويض المتضررين وحصر المناطق التي شهدت تجمعاً لمياه الأمطار وإخضاعها لبرامج التطويرhttps://t.co/JL7X3LVrsu pic.twitter.com/MlvfvBB34H — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) April 16, 2024