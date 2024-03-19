الاتحاد الأوروبي يُخصص 7.7 مليار يورو للمساعدات الإنسانية في 2024

تعهد الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر بروكسل للمساعدات الإنسانية، بتخصيص 7.7 مليار يورو مبدئيًا للمساعدات الإنسانية في عام 2024.

ويمثل هذا المبلغ انخفاضًا طفيفًا عن مخصصات العام الماضي، التي بلغت 8.4 مليار يورو، على الرغم من تزايد الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

,يُعزى هذا الانخفاض إلى قيود اقتصادية تواجهها بعض الدول المانحة، في ظل تصاعد حدة الصراعات وتأثيرات تغير المناخ.

ووفقًا للأمم المتحدة، يُقدر عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بـ 300 مليون شخص، مع فجوة تمويل عالمية تصل إلى 50 مليار دولار.

أكد يانيز لينارسيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، على أهمية هذا التمويل، مشيرًا إلى إمكانية زيادته لاحقًا.

ودعت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، إلى مزيد من الموارد والضغوط السياسية لحماية العمليات الإنسانية على الأرض.

وشددت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الحاجة إلى المزيد من الغذاء والماء والدواء لمنع المجاعة والموت.