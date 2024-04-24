الإمارات تخصص 2 مليار درهم لمعالجة أضرار العاصفة

أقر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الأربعاء 2 مليار درهم لمعالجة الأضرار الناجمة عن الحالة الجوية التي تعرضت لها البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في تغريدة على حسابه بموقع إكس X: “في مجلس الوزراء اليوم أقررنا مبلغ 2 مليار درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم وتم تكليف لجنة وزارية بمتابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية”.

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي أمطار غزيرة هي الأكبر منذ 75 عاما، وتسببت الأمطار الغزيرة في تحويل الطرق الرئيسية، خاصة في دبي، إلى ممرات مائية، مما أدى إلى تقطع السبل بسائقي السيارات وتسبب في أضرار واسعة النطاق للممتلكات التجارية والسكنية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر موقع إكس X: “تعاملت غرف العمليات المركزية مع أكثر من 200 ألف بلاغ.. وشارك أكثر من 17 ألفاً من عناصر أجهزة الأمن والطوارئ والداخلية و15 ألفا من الجهات المحلية.. وآلاف المتطوعين في التعامل مع نتائج الحالة الجوية الاستثنائية..

وأضاف: “شكلنا في مجلس الوزراء أيضا اليوم لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والطوارئ والأزمات وغيرها من الجهات الاتحادية بالإضافة لممثلين من كافة الإمارات المحلية”.