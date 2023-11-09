فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات تحذر من مكالمات هاتفية مشبوهة بدعوة تحديث البيانات

تحذر وزارة الداخلية في الإمارات الجمهور الكريم من الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة التي تصلهم من أشخاص يدعون فيها تحديث بيانات المستخدم الشخصية

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات

حذرت وزارة الداخلية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة التي تصلهم من أشخاص يدعون فيها تحديث بيانات المستخدم الشخصية في نظام وزارة الداخلية، ويطلبون تزويدهم بالمعلومات الواردة في رسالة نصية (OTP).

الإمارات تحذر من من تزويد المحتالين بالمعلومات الواردة في الرسالة النصية

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقاً، “تحذر وزارة الداخلية الجمهور الكريم من الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة التي تصلهم من أشخاص يدعون فيها تحديث بيانات المستخدم الشخصية في نظام وزارة الداخلية، ويطلبون تزويدهم بالمعلومات الواردة في رسالة نصية (OTP).

الإمارات

وتؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الرسمية لا تطلب من المتعاملين أي تحديث لبياناتهم عبر الرسائل النصية وتهيب بالجمهور الكريم التعامل بحذر مع الاتصالات أو الرسائل النصية المشبوهة”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...