الإمارات تحذر من مكالمات هاتفية مشبوهة بدعوة تحديث البيانات

حذرت وزارة الداخلية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة التي تصلهم من أشخاص يدعون فيها تحديث بيانات المستخدم الشخصية في نظام وزارة الداخلية، ويطلبون تزويدهم بالمعلومات الواردة في رسالة نصية (OTP).

الإمارات تحذر من من تزويد المحتالين بالمعلومات الواردة في الرسالة النصية

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقاً، “تحذر وزارة الداخلية الجمهور الكريم من الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة التي تصلهم من أشخاص يدعون فيها تحديث بيانات المستخدم الشخصية في نظام وزارة الداخلية، ويطلبون تزويدهم بالمعلومات الواردة في رسالة نصية (OTP).

وتؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الرسمية لا تطلب من المتعاملين أي تحديث لبياناتهم عبر الرسائل النصية وتهيب بالجمهور الكريم التعامل بحذر مع الاتصالات أو الرسائل النصية المشبوهة”.