فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات… القبض على مجرم خلال 60 ثانية

وخلال استجوابه، ورد أن المشتبه به اعترف بالجريمة، قائلا إن لديه بعض الخلافات مع الضحية في وطنه.

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات.. القبض على مجرم خلال 60 ثانية

ألقت شرطة إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة على مشتبه به في جريمة قتل بعد دقيقة واحدة فقط من ارتكاب الجريمة في منطقة الحميدية 1 بالروضة.

واحتجز المشتبه به في أثناء محاولته الفرار من مسرح الجريمة، حسبما ذكرت شرطة عجمان على حساباتها في مواقع التواصل.

وتلقت الشرطة بلاغاً من السكان بعد رؤية المشتبه به الآسيوي يطرق باب الضحية على نحو غاضب وعدواني.

الإمارات.. ضبط مجرم خلال 60 ثانية

وصلت دورية للشرطة إلى المكان في غضون دقيقة، ووجدت المشتبه به يحاول الفرار بعد قتل مواطنه، ولكنها ألقت القبض عليه.

وخلال استجوابه، ورد أن المشتبه به اعترف بالجريمة، قائلا إن لديه بعض الخلافات مع الضحية في وطنه.

وأشادت الشرطة بضباط الدورية لاعتقالهم المشتبه به في وقت قياسي. كما حثت السكان على إبلاغ الشرطة عن الأنشطة المشبوهة فوراً.

وقال المقدم محمد بن يافور الغفلي نائب مدير إدارة إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان إنه بالتحقيق مع الجاني اعترف بالجريمة إثر خلافات عائلية في بلدهم الأصلي، وعليه تهجم على المجني عليه بداخل غرفته، وقتله بالسلاح الأبيض، وحاول الهرب، لكن الأجهزة الأمنية كانت أسرع منه.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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