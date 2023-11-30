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الإمارات.. إعفاء 1244 مواطناً من مديونياتهم البالغة أكثر من 394 مليوناً و 586 ألف درهم

تهدف المبادرة إلى تذليل العقبات أمام المواطنين، وتسهيل شؤون حياتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة وهانئة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات

أعلن “صندوق معالجة الديون المتعثرة” في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إعفاء 1244 مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 394 مليوناً و586 ألف درهم، بالتعاون مع 18 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة في الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وتهدف مبادرة القيادة الرشيدة إلى تذليل العقبات أمام المواطنين، وتسهيل شؤون حياتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة وهانئة.

وأعرب معالي جبر محمد غانم السويدي وزير دولة، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، بهذه المناسبة ،عن شكره لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الإمارات

وأشار إلى أن تسوية ديون المقترضين مع البنوك تخضع لقوانين ومعايير محددة وصارمة بشأن نوعية القروض ومجالات صرفها أخذاً في الاعتبار أن تكون قد وجهت إلى مجالات أساسية وضرورية.

وتشمل قائمة المشاركين في هذه المبادرة 18 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل وهي:

  • بنك أبوظبي الأول.
  • مجموعة بنك أبوظبي التجاري.
  • مصرف الهلال.
  • بنك الإمارات دبي الوطني.
  • بنك المشرق.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي.
  • بنك دبي الإسلامي.
  • مصرف الشارقة الإسلامي.
  • بنك رأس الخيمة الوطني.
  • بنك دبي التجاري.
  • البنك العربي المتحد.
  • المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
  • أملاك للتمويل.
  • بنك أم القيوين الوطني.
  • بنك HSBC.
  • مصرف الإمارات الإسلامي.
  • سيتي بنك.
  • ستاندترد تشارتدر.
الإمارات

وأعرب مسؤولو البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الوطنية عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية من خلال صندوق معالجة الديون المتعثرة بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع.

الإمارات
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...