فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات، اعتماد العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2024

اعتماد مجلس الوزراء أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة .

فريق التحرير by فريق التحرير

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام نبأ اعتماد مجلس الوزراء أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2024.

وتحددت العطلات الرسمية لعام 2024، بحسب الأجندة، بعطلة رأس السنة الميلادية، عيد الفطر، وقفة عرفة، عيد الأضحى، رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، اليوم الوطني.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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