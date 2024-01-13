الأول من رجب: حكاية الشيوخ السعوديون وصناعة ميلادهم

في كل مرة يتحدث خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، عن الحالة الجوية لليوم التالي من شهر رجب، التاريح الهجري الأكثر شهرة لدى السعوديين، يقدم معلومة مثيرة حول توقيت ميلاد السعوديين.



ووفقًا لتصريحاته، “يتفق جيل الطيبين على أن أبرز يوم في السنة هو الأول من رجب”.



و يعد رجب الشهر الهجري الذي يمثل منتصف العام الهجري لتاريخ ميلاد السعوديين من الشيوخ لمن تزيد أعمارهم عن الـ55 عاما، حيث يعتبر هذا التاريخ موعد ميلاد معظم السكان السعوديين على مدى عقود مابين الحاضر والراحل.



تعود قصة هذا اليوم، الذي يحتفل به السعوديون كل عام، إلى حقيقة أن تاريخ الميلاد يعتبر أمرًا أساسيًا في الحياة الشخصية.

ومع ذلك، كانت هناك فئة من المواطنين في المملكة العربية السعودية تواجه صعوبة في معرفة تاريخ ميلادها الحقيقي أو عدم حيازتها على شهادات تثبت ذلك.



للتغلب على هذه المشكلة، اتخذت الحكومة السعودية خطوة جريئة بتحديد الأول من شهر رجب الهجري كتاريخ ميلاد موحد لهؤلاء الأفراد.



هذا الإجراء جاء كحلا لمشكلة كانت تؤثر بشكل كبير على حياة هؤلاء المواطنين، حيث كانوا يواجهون صعوبات في الحصول على خدمات حكومية وفي التعامل مع الإجراءات الإدارية نتيجة لعدم وجود توثيق دقيق لتواريخ ميلادهم.



تاريخ بداية هذا التوحيد يعود إلى فترة بداية تنفيذ نظام الأحوال المدنية، حيث كان الكثيرون من كبار السن يفتقرون إلى المعلومات الدقيقة حول يوم وشهر ميلادهم.



وبالتالي، أصدر أمر ملكي يثبت تاريخ الميلاد لهؤلاء الأفراد، وتم اختيار الأول من شهر رجب كتاريخ موحد.



في ظل التقدم التكنولوجي، أعلنت الأحوال المدنية السعودية التي هي ذاتها تحتفي سنويا بهذا اليوم، أن بيانات الميلاد اليوم تحتوي على مزيد من التفاصيل، حيث تشمل الساعة والدقيقة، مما يعزز دقة السجلات الرسمية ويسهم في تحسين الخدمات الحكومية.



تأكيدًا لهذا الإجراء، يحتفل العديد من المواطنين السعوديين بذكرى يوم ميلادهم في الأول من شهر رجب من كل عام، ويعكس ذلك التحسينات التي قامت بها الحكومة لتسهيل حياة مواطنيها وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

اليوم 7/1، تاريخ ميلاد الطيبين من مواليد عام 1399 وما قبله.



جيل #الحفيظة و #التابعية



كل عام والجميع بخير#نحن_تراثنا pic.twitter.com/RCVRh5hu8F — الجمعية السعودية للمحافظة على التراث (@shps_sa) February 25, 2020