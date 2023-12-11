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46.4 مليار دولار حاجة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في 2024

حذرت منظمة الأمم المتحدة من وضع إنساني “قاتم” خلال عام 2024، وطالبت بتوفير 46.4 مليار دولار لمساعدة 180.5 مليون نسمة حول العالم.

فريق التحرير by فريق التحرير
46.4 مليار دولار حاجة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في 2024

قالت الأمم المتحدة الإثنين إنها بحاجة الى 46.4 مليار دولار في عام 2024 لتوفير مساعدات إنسانية لأكثر من 180.5 مليون نسمة حول العالم، ممن هم الأكثر عوزاً.

وتخوفت الأمم المتحدة مما قد يشهده العام المقبل واصفة أياه بالقاتم، وأشارت إلى أن الحروب والنزاعات والظروف المناخية والانهيار الاقتصادي تزيد من الصعوبات على الفئات الضعيفة. وحذرت من أن عدم توفر التمويل قد يؤدي إلى أن الطبقة الفقيرة ستدفع الثمن من حياتها.

وتحدث مارتن غريفيث منسق الشؤون الإنسانية في المنظمة العالمية إن “العاملين في المجال الإنساني ينقذون الحياة، يكافحون الجوع، يحمون الأطفال، يقون من الأوبئة، ويوفرون المأوى والصرف الصحي في العديد من السياقات غير الإنسانية في العالم. لكن الدعم المطلوب من المجتمع الدولي لا يواكب الاحتياجات”.

وفشلت المنظمة خلال العام الجاري من جمع أكثر من 35% من مبلغ الـ56.7 مليار دولار الذي طلبته في عجز كان من الأكبر منذ سنوات.

ووفر المبلغ المجموع لمؤسسات الأمم المتحدة المساعدة والحماية لقرابة 128 مليون شخص حول العالم.

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فريق التحرير

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