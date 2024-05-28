استئناف رحلات الحج من دمشق بعد توقف دام 12 عامًا

انطلقت فجر الثلاثاء أول رحلة جوية من دمشق إلى جدة منذ عام 2012، تقل 270 شخصًا لأداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الرحلة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعيين المملكة سفيراً لها في دمشق.

وقد أكد سليمان خليل، مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل السورية، أن هذا القرار يقتصر حاليًا على فترة الحج فقط، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن تشغيل منتظم للخطوط الجوية السورية إلى المطارات السعودية.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين انقطعت عام 2012، بعد أن أغلقت السعودية سفارتها في دمشق احتجاجًا على استخدام القوة في قمع الاحتجاجات الشعبية. ومع ذلك، شهدت العلاقات تحسنًا في السنوات الأخيرة، وعادت الزيارات واللقاءات بين مسؤولي البلدين.

وأشار حاتم كباس، مدير مؤسسة الخطوط الجوية السورية، إلى أن المؤسسة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين رحلات الحج، بما في ذلك تجهيز صالة مخصصة لاستقبال المسافرين في مطار دمشق الدولي.