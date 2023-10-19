ارتفاع مقلق في نسبة استغلال الأطفال عبر الإنترنت

نشر تحالف “وي بروتيكت غلوبل أليانس” (WeProtect Global Alliance) تقريره الرابع لتقييم التهديد العالمي الذي كشف عن ارتفاع بنسبة 87% في الحالات المتعلقة بالإعتداءات الجنسية المبلّغ عنها عند الأطفال مقارنة بعام 2019 ، وبلغ عدد الحالات أكثر من 32 مليون حالة عالميًا وفقاً للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، وتشدد النتائج على الحاجة الملحّة إلى توفر استجابة منسقة ومتعددة الأوجه لحماية جميع الأطفال في العالم من هذا التهديد المتصاعد.

وقد كشف التقرير الذي يقدم نظرة معمّقة وجوهرية حول التهديدات التي يواجهها الأطفال عبر الإنترنت في عام 2023 عن ارتفاع بنسبة 360% في الصور الجنسية التي يلتقطها الأطفال لأنفسهم ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 10 سنوات بين العام 2020 والعام 2022، بحسب مؤسسة مراقبة الإنترنت، والأمر الصادم الذي أظهره التقرير أنّ المحادثات التي يجريها الأطفال على المنصات الاجتماعية للألعاب مع المعتدين يمكن أن تتحول إلى محادثات خطرة في غضون 19 ثانية فقط من محاولات الاستمالة، في حين يبلغ المعدّل العام لوقت عملية الاستمالة 45 دقيقة فقط، وتساهم بيئات الألعاب الجماعية التي تسهل الاختلاط بين البالغين والأطفال، وتبادل الهدايا الافتراضية وأنظمة التصنيف العامة، في ارتفاع هذه المخاطر إلى حدٍ كبير.

كما خلصت الدراسة إلى ارتفاع ملحوظ في الابتزاز الجنسي لغايات مالية، حيث ارتفع عدد الحالات المبلّغ عنها من 139 حالة في عام 2021 إلى أكثر من 10000 حالة في عام 2022، وتنطوي هذه الحالات على استمالة المعتدين للأطفال والتلاعب بهم لجعلم يشاركون صور ومقاطع فيديو جنسية لأنفسهم، ومن ثم ابتزازهم لتحقيق مكاسب مالية، ويتظاهر عدد كبير من المبتزين بأنّهم فتيات صغيرات ويتواصلون في معظم الأحيان مع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أدت هذه الظاهرة إلى سلسلة مأساوية من حالات انتحار الأطفال.

تزيد التكنولوجيات الجديدة من نسبة التهديدات التي يواجهها الأطفال عبر الإنترنت، فمنذ أوائل العام 2023، برز ارتفاع مستمر في حالات استخدام المعتدين للذكاء الاصطناعي من أجل إنشاء مواد للاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم فبحسب مؤسسة Thorn، تشير إلى أن 1% من ملفات مواد الاعتداء الجنسي التي يتم مشاركتها بين المعتدين هي عبارة عن صور شبه واقعية مولدة بالحاسوب، ولكن لم تتوقف هذه النسبة عن التزايد منذ شهر أغسطس/ آب 2022، ففي الشهر الماضي، اتخذت أستراليا خطوة تدبيرية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، تلزم شركات التكنولوجيا الكبرى باتخاذ إجراءات للحد من استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور ومقاطع فيديو مزيفة للاعتداء الجنسي على الأطفال.

قالت المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة

“ترسم استنتاجات تقييم التهديد العالمي صورة حرجة: الاستغلال الجنسي للأطفال يزداد بشكل ملحوظ، مدفوعًا إلى حد كبير بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي.

“في دولة الإمارات العربية المتحدة، نثق بشدة في الجهود الجماعية التي يتم اتخاذها في الوقت الحالي، وسنبقى دائمًا روادًا للتغيير. إننا ملتزمون باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان مستقبل نهجنا واستراتيجيتنا تجاه سلامة الأطفال عبر الإنترنت، من خلال تبني مبادرة استجابة وطنية نموذجية لبناء نظام حماية قوي. ونحن نتطلع بشغف لمشاركة خبراتنا مع الأطراف الملتزمة بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال بفعالية.

“في غضون ذلك، تواصل وكالات إنفاذ القانون مواجهة تحديات مستمرة في الكشف عن حالات سوء المعاملة ضد الأطفال والتحقيق فيها. ولهذا السبب يجب علينا تعزيز التعاون الوثيق مع شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل فهم أفضل للمعوقات التي تعترض طريقنا وتطوير الحلول العملية بشكل مشترك.

” ولتحقيق هذه الغاية، نحتاج إلى منصة تعمل على تعزيز المواءمة وتبادل المعرفة والتعاون. ومن شأن هذه المنصة أن تمكننا من تكييف العمليات وتوجيه السياسات، كل ذلك سعيًا لتحقيق مهمتنا المشتركة: حماية الأطفال.”

يقول إيان درينان، المدير التنفيذي لـWeProtect Global Alliance :” لقد أظهر تقريرنا الأحدث حجم التهديدات التي يواجهها الأطفال عبر الإنترنت، و بالتالي، تستوجب منا ظاهرة الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم اهتمامًا فوريًا وإجراءات طارئة، حيث تؤدي القدرات التكنولوجية الجديدة إلى تفاقم المخاطر القائمة، ولا يختلف الوضع من بلد إلى آخر. فسلامة الأطفال يجب أن تكون مسألة غير قابلة للتفاوض،و يجب على الحكومات ومقدمي الخدمات عبر الإنترنت والجمعيات الخيرية والشركات أن يكثفوا جهودهم ويعملوا معًا من أجل التغيير ومنع الأطفال من التعرض للمزيد من الأذى. “

إن إحداث تغيير في الوضع الحالي لنسب الإعتداءات الجنسية مرهون بتدخل الجهات المعنية لوضع أطرٍ للاستجابة الأولويّة من خلال نص تشريعات تتماشى مع التطور السريع للوقت الحالي، لذا وفي سبيل التصدي لهذه الظاهرة، على جميع الجهات المعنية من ،حكومات ومقدمي الخدمات عبر الإنترنت ، ومنظمات المجتمع المدني، ، الالتزام بما يلي:

الاستثمار في نُهج الصحة العامة: إعطاء الأولوية للوقاية والاستثمار في التدخلات الاستباقية التي تستهدف الأشخاص المعرّضين لارتكاب الاعتداء أو التعرض له فإذا ما اكتفينا بالاستثمار في التصدي للمشكلة بعد وقوع الاعتداء، فلن يجدي ذلك نفعا ونخذل أطفالنا.

وضع حقوق الطفل ومنظوره في صميم التدخلات: تصميم التدخلات على نحو يُمكّن الأطفال من تحديد الإساءة بشكل واضح وإتاحة سبل مساءلة مقدمي الخدمات عبر الانترنت.

تنفيذ تشريعات متماثلة عالميًّا: منع المعتدين من استغلال الثغرات القانونية من خلال اعتماد لوائح متّسقة عالميًا لإدارة الانترنت.

اعتماد نهج السلامة عن طريق التصميم: تطبيق نُهج مبتكرة خلال تصميم الحلول التكنولوجيّة مع إيلاء الأولوية لسلامة المستخدم منذ البداية، وليس كفكرة لاحقة.

نتائج إضافيّة:

قصور في مدركات الأطفال: تظهر فجوة كبيرة بين مدركات الأطفال للمخاطر عبر الإنترنت والتجليات الفعلية لحالات الاعتداء عبر الإنترنت، حيث تُظهر الأدلة أن الأطفال غالبًا ما تربطهم معرفة مسبقة بمرتكبي الجرائم والأمر سيّان بالنسبة إلى المنصات الخاصة ، حيث ما تحدث معظم حالات الأذى الجنسي، ويبرز ذلك ضرورة تحسين معلومات السلامة على الإنترنت حسب الفئات العمريّة، فضلاً عن إتاحة عمليات الإبلاغ بشكل أسهل.

هل يزيد المحتوى الإباحيّ من الاعتداء على الأطفال؟ يظهر التقرير أدلّة مستجدة عن وجود علاقة بين مشاهدة المحتوى الإباحي على نحو متكرّر والاطلاع على محتوى ينطوي على اعتداء جنسيّ على الأطفال.

استهداف مجموعات الأقليّات: تتعرض الأقليّات المستضعفة والفئات المهمشة، والتي تتضمن تصنيفات حسب الميولات الجنسية أو العرق أو الإعاقة، بشكل متفاوت للأذى الجنسي عبر الإنترنت.

عدم الاستقرار العالمي يزيد من حالات الاعتداء: يساهم كلّ من الفقر وعدم المساواة والأزمات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، وتغير المناخ، في زيادة حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين على الأطفال.

الاقتباسات الداعمة:

شيما سي غوبتا، مديرة حماية الطفل لدى منظمة اليونيسف وعضو مجلس سياسات التحالف العالمي WeProtect:

“التقدم التكنولوجي السريع يضع ضغوطًا كبيرة على أنظمة حماية الطفل والعدالة، وهي تعاني بالفعل من ضغوط شديدة في العديد من البلدان. نحن بحاجة ماسة إلى التركيز على الوقاية على نطاق واسع، وهذا يتطلب من الحكومات الاستثمار في التدخلات القائمة على الأدلة لحماية الأطفال من العنف الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تتبنى الشركات مبادئ حقوق الطفل عند تطوير المنتجات والخدمات الرقمية لمنع الضرر المحتمل. نحن بحاجة أيضًا إلى تشريعات قوية لحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وتحصينهم ضد التقنيات السريعة التطور.”

الدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال

“من أجل جعل عالم الإنترنت أكثر أمانًا، من المهم فهم تصورات الأطفال حول السلامة لتصميم الاستجابات بشكل مناسب. إن الرسالة التي يرسلها الأطفال واضحة: أمامنا الكثير الذي يتعين علينا القيام به لضمان أن تكون البيئة الرقمية مكانًا آمنًا وواقيًا لهم ومعهم. “

إتيان كروغ، مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة – منظمة الصحة العالمية:

“تكشف تقييمات التهديد العالمي مرة أخرى أن الإغراء الجنسي غير المرغوب فيه عبر الإنترنت والتسلط عبر الإنترنت لا يزالا مشكلة منتشرة بين الأطفال. حيث يتعرض ثلثي ضحايا التنمر عبر الإنترنت أيضًا للتنمر خارج الشاشات، مما يؤكد العلاقة الوثيقة بين العنف عبر الإنترنت وخارجه. بالإضافة إلى الفوائد التي يقدمها الوصول إلى الإنترنت للأطفال والشباب، من الضروري وضع حد للعنف عبر الإنترنت. يجب على مقدمي الخدمات الرقمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويجب على المسؤولين الحكوميين والمدارس والمنظمات المدنية والجماعات الدينية وأولياء الأمور والشباب القيام بأدوارهم الرئيسية. يجب تعزيز التعاطف ورعاية مهارات العلاقات الصحية، وتطوير سياسات تعزز الصحة العقلية للأطفال في العالم الرقمي والعالم الواقعي.