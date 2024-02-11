

أعلن برنامج حساب المواطن قبل قليل عن إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير، شاملاً الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأوضح البرنامج أن عملية إيداع الدعم لشهر فبراير الجاري ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

وأكد حساب المواطن أن هذه الدفعة الـ 75 ستشمل مبلغاً قدره 3.4 مليار ريال، وسيستفيد منها 10.8 مليون مستفيد تم تحديث حالاتهم في البرنامج لشهر فبراير.

برنامج الدعم الاجتماعي “حساب المواطن” يستهدف عددًا متنوعًا من الفئات في المملكة العربية السعودية. يشمل هذا الدعم العديد من الفئات المستحقة، بما في ذلك الأسر السعودية، والمواطنين غير المتزوجين، والأفراد الذين يعيشون بشكل مستقل في سكن خاص كفرد مستقل، إضافةً إلى الأفراد الذين يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي وحاملي بطاقات النقل الخاصة بهم.

كما يستفيد من البرنامج أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين، والأمهات الأرامل والمطلقات واللواتي يرعين الأطفال، وزوجات المواطنين السعوديين.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البرنامج لتقديم الدعم المستمر للمواطنين خلال الظروف الاقتصادية الصعبة.

تفاصيل الدفعة الـ 75 | 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج #حساب_المواطن لشهر فبراير. pic.twitter.com/buxviDO04p — حساب المواطن (@citizenaccount) February 11, 2024