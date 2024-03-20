إفطار على مدرج مطار دبي الدولي

استضاف مطار دبي الدولي حفل إفطار هو الأول من نوعه على مدرج الطائرات لعدد من موظفي المطار من خلفيات ثقافية مختلفة، في حدث استثنائي خلال شهر رمضان المبارك.

وجسدت المأدبة التي أقيمت على خلفية هبوط وإقلاع الطائرات لحظة فريدة هدفت إلى تعزيز مفاهيم المودة والألفة والتفاهم الثقافي بين الموظفين.



وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي» إن هذه المبادرة “تجسد التزامنا بتعزيز الشمولية والتفاهم الثقافي بين كوادرنا البشرية التي تنحدر من أصول وثقافات متنوعة، حيث اجتمعوا معاً احتفالاً بروح شهر رمضان المبارك”. ومع اقتراب موعد الإفطار، تعاون المدعوون لإعداد المائدة التي تزينت بالأطباق الرمضانية التقليدية بما في ذلك التمور والفواكه والحلويات والمشروبات الرمضانية المنعشة، وعندما حان وقت الإفطار مع غروب الشمس، تحولت المائدة إلى ملاذ للتواصل وتبادل القصص وتكوين روابط جديدة بين الزملاء من مختلف إدارات المؤسسة.

