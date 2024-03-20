فريق التحرير by فريق التحرير

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إفطار على مدرج مطار دبي الدولي

هدفت مأدبة الإفطار التي أقيمت على خلفية هبوط وإقلاع الطائرات في مطار دبي الدولي إلى تعزيز مفاهيم المودة والألفة والتفاهم الثقافي بين الموظفين.

فريق التحرير by فريق التحرير

استضاف مطار دبي الدولي حفل إفطار هو الأول من نوعه على مدرج الطائرات لعدد من موظفي المطار من خلفيات ثقافية مختلفة، في حدث استثنائي خلال شهر رمضان المبارك.
وجسدت المأدبة التي أقيمت على خلفية هبوط وإقلاع الطائرات لحظة فريدة هدفت إلى تعزيز مفاهيم المودة والألفة والتفاهم الثقافي بين الموظفين.


وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي» إن هذه المبادرة “تجسد التزامنا بتعزيز الشمولية والتفاهم الثقافي بين كوادرنا البشرية التي تنحدر من أصول وثقافات متنوعة، حيث اجتمعوا معاً احتفالاً بروح شهر رمضان المبارك”. ومع اقتراب موعد الإفطار، تعاون المدعوون لإعداد المائدة التي تزينت بالأطباق الرمضانية التقليدية بما في ذلك التمور والفواكه والحلويات والمشروبات الرمضانية المنعشة، وعندما حان وقت الإفطار مع غروب الشمس، تحولت المائدة إلى ملاذ للتواصل وتبادل القصص وتكوين روابط جديدة بين الزملاء من مختلف إدارات المؤسسة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...