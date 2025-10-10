إعدام سعودي خطف وقتل قاضٍ والمواريث ورجلي أمن

نفذت السلطات السعودية أمس الخميس حُكم القتل حداً في مواطن سعودي لارتكابه جرائم إرهابية أسفرت عن مقتل رجلي أمن وخطف وقتل قاض بدائرة الأوقاف والمواريث وتفجير أنابيب نفط في المنطقة الشرقية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان “أقدم محمد بن حسين بن علي آل عمار -سعودي الجنسية- على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في المشاركة بعمليات إرهابية أسفرت عن مقتل رجلي أمن، إضافة إلى خطف وقتل القاضي بدائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف/ محمد بن عبدالله الجيراني، وتفجير أنابيب نفط وصناعة المتفجرات وحيازة الأسلحة، وتمويل الأعمال الإرهابية للإخلال بأمن المجتمع واستقراره”.

وأوضحت الوزارة أنه “تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله حد الحرابة، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بحق/ محمد بن حسين بن علي آل عمار – سعودي الجنسية- يوم الخميس 17/ 04/ 1447هـ الموافق 09/ 10 / 2025م بالمنطقة الشرقية”.

وأكدت في بيانها “حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.

ولم يذكر البيان معلومات إضافية عن الحادثة أو تاريخها.

ويحكم بالإعدام في السعودية، التي تطبق الشريعة الإسلامية، على جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة بالإضافة إلى تهريب المخدرات.

