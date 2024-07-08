الإمارات.. إصدار جواز سفر بصلاحية 10 أعوام لمن في سن 21 عاما فأكثر

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن بدء إصدار جواز سفر إماراتي بمدة صلاحية 10 سنوات للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فما فوق، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين 08 يوليو 2024. وفقاً وام.

ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز راحة المواطنين وتوفير خدمات استباقية تلبي احتياجاتهم، بما في ذلك تسهيل إجراءات السفر وتعزيز جودة الحياة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة للفترة 2023-2026، والتي تركز على تطوير منظومة متقدمة لخدمة المواطنين والمقيمين.

مميزات جواز سفر الجديد:

مدة صلاحية أطول: 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات.

10 سنوات بدلاً من 5 سنوات. سهولة التجديد: التقديم عند انتهاء صلاحية الجواز الحالي.

التقديم عند انتهاء صلاحية الجواز الحالي. إجراءات سلسة: نفس الإجراءات والمعايير والضوابط المعمول بها حاليًا.

نفس الإجراءات والمعايير والضوابط المعمول بها حاليًا. قنوات تقديم خدمة متعددة: عبر قنوات الهيئة المعتمدة.