فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات.. إصدار جواز سفر بصلاحية 10 أعوام لمن في سن 21 عاما فأكثر

يستمر إصدار جواز السفر لمدة 5 سنوات للفئات العمرية الأقل من 21 عاما.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن بدء إصدار جواز سفر إماراتي بمدة صلاحية 10 سنوات للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فما فوق، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين 08 يوليو 2024. وفقاً وام.

ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز راحة المواطنين وتوفير خدمات استباقية تلبي احتياجاتهم، بما في ذلك تسهيل إجراءات السفر وتعزيز جودة الحياة.

جواز سفر

وتأتي هذه الخطوة ضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة للفترة 2023-2026، والتي تركز على تطوير منظومة متقدمة لخدمة المواطنين والمقيمين.

مميزات جواز سفر الجديد:

  • مدة صلاحية أطول: 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات.
  • سهولة التجديد: التقديم عند انتهاء صلاحية الجواز الحالي.
  • إجراءات سلسة: نفس الإجراءات والمعايير والضوابط المعمول بها حاليًا.
  • قنوات تقديم خدمة متعددة: عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...