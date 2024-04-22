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الإمارات.. إسقاط جميع المخالفات المرورية المرتكبة خلال المنخفض الجوي

تهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من الأعباء المالية على عاتق المواطنين والمقيمين الذين قد يكونوا قد ارتكبوا مخالفات مرورية دون قصد خلال المنخفض الجوي.

فريق التحرير by فريق التحرير

في بادرة إنسانية تُظهر حرصها على سلامة أفراد المجتمع، أعلنت شرطة الشارقة عن إلغاء جميع المخالفات المرورية التي تم تسجيلها خلال فترة المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة مؤخرًا.

جاء هذا القرار بتوجيه من اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وتهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من الأعباء المالية على عاتق المواطنين والمقيمين الذين قد يكونوا قد ارتكبوا مخالفات مرورية دون قصد خلال تلك الفترة الصعبة.

المخالفات المرورية

وتؤكد شرطة الشارقة على التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، وتعزيز شعوره بالأمان والطمأنينة، خاصة في ظل الظروف الطارئة.

وتدعو شرطة الشارقة جميع قائدي المركبات إلى الالتزام بقواعد المرور، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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