السعودية تعلن عن موعد إجازة عيد الفطر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجازة عيد الفطر المبارك للعام 1445 هـ/2024 م، والتي ستمتد لأربعة أيام اعتبارًا من نهاية عمل يوم الاثنين 29 رمضان 1445 هـ الموافق 8 نيسان/أبريل 2024 م.

وبناءً على المادة “24” من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي، سيتمتع الموظفون بإجازة تصل إلى ستة أيام متتالية، وذلك لتعويضهم عن أيام العيد التي تتداخل مع أيام الراحة الأسبوعية (الجمعة والسبت).

?️ || موعد إجازة #عيد_الفطر_المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.



وكل عام وأنتم بخير. pic.twitter.com/GUmajTiSL7 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 23, 2024

وبذلك، ستبدأ إجازة عيد الفطر في نهاية يوم العمل يوم الاثنين 7 نيسان/أبريل 2024، وتستمر حتى نهاية يوم الأحد 14 منه.

وتشمل تفاصيل إجازة عيد الفطر ما يلي:

تاريخ بدء الإجازة: نهاية عمل يوم الاثنين 29 رمضان 1445 هـ الموافق 8 نيسان/أبريل 2024 م.

نهاية عمل يوم الاثنين 29 رمضان 1445 هـ الموافق 8 نيسان/أبريل 2024 م. مدة الإجازة: 4 أيام.

4 أيام. تعويض أيام الإجازة: في حال تداخل أيام إجازة العيد مع أيام الراحة الأسبوعية، يتم تعويض العامل عن تلك الأيام. يمكن تعويض أيام الإجازة قبل أو بعد أيام العيد.

التزام أصحاب العمل: يجب على صاحب العمل التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة “24” من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي. تنص هذه المادة على تعويض العامل عن أيام الإجازات التي تتداخل مع أيام الراحة الأسبوعية.

