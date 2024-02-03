أردوغان: تسليم 75 ألف منزل للمتضررين من زلزال تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن خطة لتسليم 75 ألف منزل للمتضررين من كارثة زلزال 6 شباط/فبراير 2023 جنوبي البلاد وذلك في غضون شهرين، وفقاً لوكالة الأناضول.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم في ولاية هطاي جنوبي تركيا، إحدى الولايات الـ 11 التي تضررت من الكارثة، حيث تم سحب القرعة وتسليم المنازل للمواطنين.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجات قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 شباط/فبراير 2023، تبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجات بعد ساعات، بالإضافة إلى مئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وخلفت الكارثة عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين، إضافة إلى أضرار ودمار هائلين بالمباني والممتلكات.

وأكد أردوغان أن الدراسات التي قامت بها الحكومة أظهرت أن عدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المساكن في منطقة الزلزال هو 390 ألفًا.

وأشار الرئيس التركي إلى أن حفل اليوم يشمل تسليم 7 آلاف و275 منزلا لأصحاب الحقوق.

وقال: “سنقوم تدريجيا بتسليم 40 ألف منزل قيد الإنشاء حاليًا في المنطقة إلى أصحاب الحقوق كلما اكتملت أعمال البناء”.

وأضاف: “بمشيئة الله سننتهي من تسليم 75 ألف منزل في جميع أنحاء منطقة الزلزال في غضون شهرين”.

وذكر أن عدد المنازل التي تسلمها الحكومة سيصل إلى 200 ألف بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح أن هذا الأمر يظهر وفاء الحكومة بوعدها إكمال البناء في غضون عام واحد من وضع حجر الأساس.

أردوغان يشدد على ضرورة وحدة تركيا

وأشار أردوغان إلى أن الحكومة تسعى إلى استخدام الدمار الذي خلفه الزلزال وسيلة لضمان ترتيب المدن وجعلها ذات رؤية.

وتابع: “لأننا سنورث هذه الأرض التي هي وطننا منذ ألف عام لأطفالنا حتى يواصلوا حياتهم لقرون من بعدنا”.

وأردف: “كلما تمكنا من نقل مدننا إلى المستقبل أماكن سكنية ذات هوية بالحفاظ على ثرواتها التاريخية والثقافية، اعتبرنا أنفسنا أننا قمنا بواجبنا على النحو الصحيح”.

ولفت أردوغان إلى أن الكوارث والهجمات والمصائب التي تحل بتركيا، “تذكرنا بأهمية وحدتنا الوطنية وقوة دولتنا”.

وأكد أن تركيا قطعت شوطا كبيرا في طريق التحول إلى قوة سياسية واقتصادية وعسكرية إقليمية وعالمية، خاصة عبر إنجازاتها في الأعوام الـ 21 الماضية (منذ وصول حزبه العدالة والتنمية إلى الحكم).

وقال: “نحن الآن في مرحلة إدراج بلادنا ضمن أقوى عشر دول في العالم من جميع النواحي”.

وشدّد على أن تركيا تسير بإصرار نحو أهدافها، وفي الوقت نفسه عازمة على التصدي للتهديدات المحتملة، لا سيما كوارث الزلازل والهجمات الإرهابية والمكائد الاقتصادية.