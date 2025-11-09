أحلام: 100 ألف ريال سعودي لأفضل قصيدة عن الرجل

أعلنت المغنية الإماراتية المشهورة أحلام عن جائزة قدرها 100 ألف ريال سعودي لصاحب أفضل قصيدة عن الرجل ستغنيها.

وقالت الفنانة أحلام في تغريدة عبر منصة إكس مساء أمس السبت “كل الشعراء والشاعرات في الخليج والوطن العربي لمن يكتب لي قصيدة عن الرجل تعجبني وأنا أغنيها له مني مائة ألف درهم إماراتي يعني مائة ألف ريال سعودي.. انتظر القصيدة”.

وجاءت تغريدة أحلام لتشعل تفاعلاً واسعاً بين متابعيها على منصة “إكس”، حيث انهالت التعليقات من شعراء وهواة نظم الشعر الذين أبدوا حماسهم للمشاركة في التحدي الذي طرحته الفنانة الإماراتية، فيما شارك آخرون مقاطع من قصائدهم مباشرة في التعليقات.

ويُعد هذا الإعلان لافتاً من المغنية أحلام التي اشتهرت خلال مسيرتها الغنائية بأدائها لأشعار كبار الشعراء في الخليج وبتقديمها أعمالاً تمجد المرأة ومشاعرها، لتتجه هذه المرة نحو الرجل كمحور فني جديد لأغنيتها المقبلة.

ولم تكشف أحلام بعد عن تفاصيل إضافية حول آلية اختيار القصيدة أو موعد الإعلان عن الفائز، مكتفية بدعوة الشعراء والشاعرات إلى إرسال قصائدهم عبر حساباتها في مواقع التواصل، في خطوة اعتبرها المتابعون تفاعلاً فنياً غير مسبوق بين الفنانة وجمهور الشعراء في الخليج.