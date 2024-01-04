تم الإعلان عن إطلاق “أجندة دبي الاجتماعية 33“، التي تمثل رؤية استراتيجية طموحة من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم إمارة دبي.

تعتبر هذه الرؤية خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والمجتمعية للمواطنين على مدى العقد المقبل.



كما تركز على دعم وتعزيز دور الأسرة كعنصر أساسي للتنمية المستدامة، حيث تم تخصيص ميزانية تبلغ أكثر من 208 مليار درهم خلال الفترة المحددة لتحقيق أهدافها المتعددة، ومن بينها تطوير الإسكان ورفع مستوى المعيشة وتعزيز الترابط الاجتماعي وتنمية مهارات الأجيال القادمة.



هذه الأجندة الاجتماعية تهدف أيضًا إلى مضاعفة عدد الأسر المواطنة في دبي، وتوفير بيئة سكنية متقدمة تتماشى مع أفضل معايير العيش عالميًا، وحماية الأجيال القادمة من التحديات والمخاطر التي تؤثر على استقرار الأسر.



“أجندة دبي الاجتماعية 33” تتضمن مبادرات محددة وبرامج متابعة، حيث يلتزم الشيوخ حمدان ومكتوم وأحمد وإخوانهم بدور نشط في تنفيذ هذه الخطة، نظرًا لروابطهم العميقة مع دبي واهتمامهم الكبير بالمجتمع.



وفي ختام تصريحاته، يشير الشيخ محمد بن راشد إلى أهمية دعم الأسرة وتمكينها، معتبرًا ذلك أساسًا حيويًا لتحقيق التقدم الشامل والمستدام في دبي، ويدعو جميع المسؤولين لاعتبار رفاهية الأسرة أولوية قصوى في الفترة المقبلة.”

محمد بن راشد يطلق أجندة #دبي الاجتماعية 33 شعارها "الأسرة أساس الوطن"، وميزانيتها 208 مليار درهم خلال العشر سنوات المقبلة. pic.twitter.com/8ZC6koRdI7 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 4, 2024