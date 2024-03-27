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أبوظبي تنال لقب “عاصمة البيئة العربية لعام 2023” تقديرًا لإنجازاتها البيئية

يُعد اختيار أبوظبي عاصمة للبيئة العربية 2023 شهادة عالمية على التزام الإمارة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

فريق التحرير by فريق التحرير
أبوظبي تنال لقب "عاصمة البيئة العربية

منحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء البيئة العرب، إمارة أبوظبي لقب “عاصمة البيئة العربية لعام 2023″، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وجاء هذا التكريم تقديراً للإنجازات المتميزة التي حققتها الإمارة في مجال حماية البيئة، ومساعيها المتواصلة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وذلك بقيادة هيئة البيئة – أبوظبي.

أعرب الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، عن اعتزازه باختيار أبوظبي عاصمة للبيئة العربية 2023، مؤكداً أن “الإنجازات التي حققتها الإمارة في مجال حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي تعود الفضل فيها للرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة”.

وأوضح الشيخ حمدان أن هذا الاختيار يُعد تتويجاً للجهود المشتركة التي تبذلها هيئات وقطاعات ومؤسسات حكومية وخاصة في إمارة أبوظبي، والتي تولي اهتماماً كبيراً بموضوع البيئة، وقد نجحت في تحقيق إنجازات متميزة في مجال حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية.

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