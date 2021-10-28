كيف تعمل الرموز غير القابلة للاستبدال على إحداث ثورة في نماذج الأعمال التقليدية

تحقيق: لارا أبو الخير

مع أن الرموز غير القابلة للاستبدال، كانت موجودة فعلياً منذ بضع سنوات، إلا أن حجم السوق لهذه الأصول المشفرة قفز إلى مستويات قياسية جديدة في العام الماضي، حيث تم إنفاق ملياري دولار على الرموز غير القابلة للاستبدال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، أي بزيادة بنسبة 2100% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2020.

وتقول أمريتا سيتيز رسامة الفنون الرقمية وتحديداً الرموز غير القابلة للاستبدال: “نصادف دائماً نقطة تحول مفصلية في التاريخ تمثل تغييراً شاملاً في النموذج والطريقة التي نرى بها الأشياء ونقوم بها… إن أول من يبادر في التغيير هو المكان الذي ستتبعه الأموال – وهذا جزء مما نشتريه عندما نستثمر في الرموز غير القابلة للاستبدال”.

وتسهم الرموز غير القابلة للاستبدال بتحويل الأعمال الفنية الرقمية إلى أصول فريدة يمكن التحقق منها والتي يمكن تداولها من خلال تقنية “بلوك تشين”.

وتضم الرموز غير القابلة للاستبدال الشهيرة التي تم بيعها عملاً فنياً رقمياً مقابل 69 مليون دولار من “بيبل” Beeple ، بينما عرض مؤسس جاك دورسي مؤسس “تويتر” أول تغريدة له على الإطلاق بأكثر من 3 ملايين دولار في مزاد (تبين بعدها أن آخر قيمة وصلتها لا تزيد عن 280 دولار.

ويعتبر خورخي سيباستياو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جي بي أو” GBO أن “الرموز غير القابلة للاستبدال ليست فناً. إنها تقنية ترمز إلى الثقة، اللامركزية، غياب الوسطاء والعلاقة بين الفنان والذين يستهلكون الفن”.

وتتيح الرموز غير القابلة للاستبدال إمكانية توثيق ملكية الفن من قبل الجماهير، فضلاً عن جذب جيل الشباب، الذين يبدون في العادة تقديراً أكبراً للمنصات الرقمية.

ويؤكد سيباستياو أنه يمكن اشتقاق جزء كبير من قيمة الرموز غير القابلة للاستبدال عندما يدرك المشتري كيفية تحقيق الدخل والاستفادة منه خلال هذا التحول في نموذج الأعمال الجديد.

بدوره يقول مارك هيل الشريك والرئيس التجاري لشركة “آي بي اند تي ام تي” IP & TMT في الشرق الأوسط و”تشارلز راسل سبيتشليز” الدولية للمحاماة معلقاً على كيفية تمكين المستهلكين من تجنب الخسائر عندما يتعلق الأمر بالرموز غير القابلة للاستبدال: “إنهم بحاجة إلى أن يتحلوا بالوضوح التام بشأن أهدافهم. ينبغي أن تكون واضحاً جداً بشأن أسباب رغبتك في شراء الرموز غير القابلة للاستبدال، سواء كان ذلك كمقتنيات قابلة للتداول، أو فناً مدعوماً بالتكنولوجيا لأغراض استثمارية، أو ببساطة لأنها تعجبك. إن الرموز غير القابلة للاستبدال تعتبر حالياً عالماً حافلاً بالفرص، ولكن أيضاً بعدم اليقين – لذا فإن الوضوح الشديد بشأن سبب شراء هذه الرموز يعد أمراً بالغ الأهمية”.

إعادة تعريف نماذج الأعمال التقليدية

تخلق الرموز غير القابلة للاستبدال يومياً فرصاً للعلامات التجارية الكبرى والفنانين المحليين والمستهلكين الرقميين على حد سواء.

وفي حين أن صفقات الملكية كانت تعتمد تقليدياً على طبقات من الوسطاء، فإن الرموز غير القابلة للاستبدال غيرت قواعد الملكية بالكامل، حيث عملت كمصدق وإثبات قابل للتطبيق للملكية الموجودة في دفتر الحسابات الرقمي أو “بلوك تشين”.

يوضح سيباستياو قائلاً: “إنه مثل الرقم التسلسلي الذي يسمح لك بإثبات أنك مالك القطعة الفنية”.

وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن للفنانين إرفاق شروط بالرموز غير القابلة للاستبدال تضمن حصولهم على بعض العائدات في كل مرة يتم إعادة بيعها، ما يعني أنهم يستفيدون إذا ارتفعت قيمة عملهم. وباستخدام مثال المنسق الموسيقي، سيحصل مالك المحتوى على أموال مباشرة مقابل كل مسرحية تحدث. لذلك، فأنت تقوم في الأساس بإلغاء دور الوسيط بين اللاعبين، مثل “جوجل” و”فيسبوك”، وتجلب المزيد من القيمة مباشرة إلى الفنان. إنه نموذج عمل جديد بالكامل لا يعتمد على الإعلانات، إنه نموذج أعمال يستهدف مباشرة المستهلك”.

أما مارك هيل فيركز على موثوقية الرموز غير القابلة للاستبدال باعتبارها “رموز ثقة”، حيث يكرر التأكيد أن الصفقات المسجلة بتقنية “بلوك تشين” لا يمكن تغييرها، وبالتالي يمكن استخدام هذه العقود الذكية لضمان انتقال الأموال والأصول واحترام كل الأطراف المعنية اتفاقياتهم.

كما أن الرموز غير القابلة للاستبدال تعمل على تغيير أساليب التسويق والترويج التي تقوم بها الشركات لعلاماتها التجارية أمام المستهلكين، كما تقول أمريتا سيتيز، ما يساعد على تزويد المستخدمين بتجارب جديدة وإعادة تنشيط الوعي بالعلامة التجارية وترابطها.

وتوضح سيتيز قائلة: “تحتاج العلامات التجارية إلى البدء في التفكير بجدية في إستراتيجيتها الخاصة بالرموز غير القابلة للاستبدال، عندها ينظر المستهلكون إلى ما هو أبعد من تقنيات الرموز غير القابلة للاستبدال وبالتالي اعتبارها تقنية”معقدة” ويبدأون في الاستمتاع بها واستهلاكها بصورة أكبر”.