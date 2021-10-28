إعداد الشباب لإدارة ثرواتهم

لكي تستطيع الشركات العائلية التحوط تجاه المخاطر المستقبلية، يتوجب عليها أن تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالتخطيط لتوارث الأجيال، ووسائل نقل الأدوار القيادية والملكية عبر الأجيال، وأفراد الأسرة، والموظفين.

التاريخ يعيد نفسه. تفترض العائلات التي تملك ثروات مرتفعة أن الثقة أو الشركة العائلية أو المؤسسة ستولد بطبيعة الحال الهياكل والفرص للجيل القادم للظهور كقادة يتمتعون بالنضج الكافي لإدارة شركاتهم. لكن الكيانات وحدها لا تعد الورثة للتعامل مع الثروة بحذر. فالورثة لا يتعاملون بالضرورة مع أكبر تهديد لنقل الثروة بنجاح – حتى بما يتخطى الاهتمامات الاستثمارية والاقتصادية) – والمتمثل في : ديناميكيات العلاقات الأسرية.

وعلى غرار جميع الشركات العائلية، تواجه العائلات الخليجية العديد من التحديات: من اختيار خليفة كفؤ إلى الاحتكاكات المحتملة التي قد تعيق الانتقال الناجح. وكي تستطيع الشركات العائلية التحوط تجاه المخاطر المستقبلية، يتوجب عليها أن تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالتخطيط لتوارث الأجيال، ووسائل نقل الأدوار القيادية والملكية عبر الأجيال، وأفراد الأسرة، والموظفين.

وتمثل الشركات العائلية 80-90% من حجم التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتساهم بنسبة 50-60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف حوالى 70% من القوى العاملة في المنطقة. ومع ذلك، فإن 25% فقط من الشركات العائلية تملك إستراتيجية فعالة لانتقال الثروة وخطة توارث مناسبة من الناحية القانونية.

كيف يمكن للعائلات إنجاز نقل ثروة بنجاح أكبر وبشكل استراتيجي بين الأجيال؟

يمكن للأهل تمهيد الطريق لأبنائهم البالغين من خلال بضع خطوات بسيطة، ما يزيد من احتمالية تمكن الأبناء من الحفاظ على ثروة الأسرة.

إتضحت أهمية تمهيد الأهل طريق التوارث أمام الأبناء البالغين – عملية مدروسة لا تقتصر على جلسة محادثات واحدة – بصورة أكبر خلال فترة تفشي وباء “كوفيد – 19″، حيث ذكّر الشعور المشترك على نطاق واسع بالوفيات العديد من صناع القرار بالحاجة إلى رسم مسار لمرحلة ما بعد حياتهم.

وقد وجدنا أن الاستخدام المدروس لهيكليات تخطيط الملكية – بالتوازي مع التواصل العائلي الواضح والمتسق – يهيئ الجيل القادم لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات المستقبلية مع مساعدة الآباء على إدراك نواياهم.

إدراك مفهوم “صمت المال”

يعد الوقت الذي يتطلبه التعلم واستيعاب ما نتعلمه أحد أسباب مناقشة موارد الأسرة في مرحلة مبكرة وليست متأخرة. وهناك سبب ملح آخر وهو السماح للأبناء بالتخطيط لمهنة من اختيارهم ومتابعة أهدافهم الخاصة.(سمعنا من عملاء لم يفعلوا ذلك لأنه لم يتم إخبارهم بشأن ميراثهم.)

وبالرغم من ذلك، فإن الصمت حيال الشؤون المالية (صمت المال) أمر شائع ومفهوم. ولعل من بين الأسباب العديدة الوجيهة لذلك الخوف من مناقشة الأمور المالية العائلية أنه قد يثبط حماسة الأطفال والشباب. ومع ذلك، تخيل حالة طبية طارئة تجعل صانع القرار في العائلة عاجزاً عن اتخاذ قرار، وتُدخل الجيل القادم “عالم القوة” بشكل مفاجىء وهو غير مهيأ لتسلم دفة القيادة. كيف ستتعامل كيانات العائلة مع اتخاذ شاب بالغ القرارات الاستثمارية، أو تعيين مستشارين تحت الإكراه – وهم لم يتعلموا أبداً كيفية اتخاذ القرارات بحكمة؟

لا يتعلق الأمر فقط بإعداد الثروة للأسرة ولكن بإعداد الأسرة لإدارة ثروتها.

ينضج الشباب مهنياً وفكرياً وعاطفياً في سن يتراوح بين 20 و 35 عاماً. وبالإضافة إلى توفير جلسات التثقيف المالي والمعلومات في الوقت المناسب، فإن خلق تطلعات طويلة الأجل يمكن أن يشكل الدليل الذي يحتاجه الأبناء البالغين في رحلتهم الشمولية نحو محو الأمية بمفهوم الثروة.

كما يمكن أن يساعد تأكيد القيم، الذي يعبر عنه شعار العائلة أو رسالتها، في توضيح كيفية تخطيط الأسرة لاستخدام مواردها. ويؤدي منح الأولوية لقيم الأسرة إلى بناء أساس صنع القرار للجيل القادم، سواء كان الآباء والأجداد على قيد الحياة أم لا.

ربما يكون ذلك إيماناً بتنمية روح المبادرة، أو النية في تحسين المجتمع من خلال العطاءات الخيرية. ويساهم توصيل هذه القيم للأبناء في إدراك الغرض من ثروة الأسرة والتخطيط المناسب إنطلاقاً من هذا الإدراك.

ولتحديد مجموعة من معالم تعليم الثروة، نقترح الإهتمام بالأمور الآتية:

• كيفية رعاية المشاعر الفردية لأبنائكم واهتماماتهم وتطلعاتهم.

• تطوير الوعي المالي لأبنائكم وكفاءتهم من خلال حضور الاجتماعات و/أو برامج التعلم مع مستشاريكم. وعلى سبيل المثال، استضافة برامج تعليمية حول مجموعة من الموضوعات تتراوح بين فهم الأسواق العامة والإستثمار فيها وكيفية الاستثمار في المزيد من المشاريع المشتركة.

• تنمية معارفهم في مجال الأعمال الخيرية.

• تعزيز قدراتهم على العمل معاً كأشقاء / أقارب.

ويمكن للتواصل المتسق تنظيم العلاقات بين أفراد العائلات وتمكين جميع الأعضاء من تحقيق النتائج المرجوة. وتعتبر الاستجابة لرغبة الجيل القادم في الشفافية والمشاركة في حوار مفتوح ومنتظم من المرتكزات الأساسية لتماسك الأسرة ونجاحها.