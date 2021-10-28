عدم التوافق بين الشركاء ونتيجة الفشل

الجدير بالذكر بأن هذا الأمر غير مقتصر فقط على الشركات الناشئة بل على جميع الشركات بمختلف أحجامها علما بأن الحل في كثير من الاحيان مقترن بحجم الشركة وقد تكون تطبيق الحوكمة والالتزام بها ضرورة لتفادي مثل هذه المشاكل وبالخصوص للشركات المتوسطة والكبيرة، ولكن سنتحدث هنا عن بعض الحلول التي تساعد الشركات الناشئة لتجاوز هذا التحدي.

التدرج في الاتفاقية والالتزام:

في كثير من الأحيان يكون حماس الشركاء كبير في البداية وبعد ذلك يقل تدريجيا حسب تغير الأولويات وكذلك التوقعات المتعلقة بنجاح المشروع، قد يكون السبب يرجع إلى توفر فرصة أفضل لدى أحد الشركاء أو انشغاله بعمل أو التزام آخر وبالنتيجة يؤثر ذلك على سير المشروع أو يسبب ضغط كبير على بقية الشركاء بسبب عدم قيام هذا الشريك بمهامه بالشكل المتفق عليه. لذلك من الأفضل تصميم الاتفاقية على مراحل للتأكد من جدية والتزام جميع الشركاء، على سبيل المثال بأن تكون في البداية اتفاقية تعاون قائمة على منجزات محددة وبجدول زمني محدد ولفترة معينة وبعد انتهاء هذه الفترة يتم مراجعة أداء جميع أطراف الاتفاقية ومدى التزامهم بالوقت والمهام المطلوبة وفي حال كانت النتائج ايجابية يتم تحويل اتفاقية التعاون الى شراكة بعد التأكد من جدية جميع الشركاء.

توزيع المهام حسب الامكانية:

من المهم جداً عدم تكليف أي شريك بمهام تفوق إمكانيته من ناحية الوقت أو الجهد أو الموارد المالية المتفق عليها، بحيث يجب أن تكون الشراكة مبنية بشكل تكاملي على أن يقوم كل شريك بدوره ليكمل الآخر وبالإمكانيات التي تناسبه بدون الدخول في تحديات من خلال طلب القيام بمهام غير مناسبة أو تتعارض مع مشاغله الأخرى، حيث أن كثير من الشركاء تكون لديهم أعمال أو وظائف وذلك لصعوبة الإعتماد على دخل المشروع في مرحلة التأسيس لذلك يجب على كل شريك احترام وقت ومسؤوليات الآخر.

توضيح آلية التخارج:

عدم الإنسجام وارد جدا بين الشركاء بسبب إختلاف الأولويات أو الإستراتيجيات أو لأي سبب آخر، لذلك يجب على الشركاء الحرص على تقريب وجهات النظر والأفكار من خلال الشفافية في الحديث بينهم وبالتحديد في نقاط الخلاف سواء بشكل مباشر أو من خلال مستشار خارجي متفق عليه من بداية التأسيس. وفي حال لم يكن هناك حل أو توافق بينهم يجب أن تكون هناك آلية واضحة للتخارج متفق عليها قبل البدء في المشروع، وتشمل المجهود والوقت المبذول، مبلغ الاستثمار، حجم المساهمة في المشروع والأهم من ذلك كيفية تخارج أحد أو بعض الشركاء بشكل منصف يضمن إستمرارية المشروع بدون الحاجة إلى تصفيته.

بالتأكيد هناك أمور أخرى يجب التفاهم عليها قبل الدخول في شراكة مشروع وتختلف باختلاف حجم ونوع المشروع ولكن النقاط التي تم التطرق اليها تعتبر نقاط أساسية والحرص على مراعاتها قد يحمي المشروع من الضرر الذي قد يتسبب فيه حصول خلاف بين الشركاء في مرحلة ما بعد التأسيس.