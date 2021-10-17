السعودية تبدأ تطبيق تخفيف الاحترازات خدمة للمعتمرين والمصلين

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت الجمعة، عن تخفيف الإجراءات والقيود التي فرضت سابقاً جراء جائحة كورونا. ونشرت وزارة الداخلية الشروط المتعلقة بتلك الخطوة بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع وانخفاض أعداد الإصابات، تمت الموافقة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

كما أوضح أنه لم يعد ملزماً ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

"استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا"

المعتمرون يحاذون بعضهم لأداء صلاة الفجر بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية في #المسجد_الحرام.#الحرم_المكي #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/RRMaD8P7Fy — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 17, 2021