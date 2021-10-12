واعد، تستثمر بشركة الفهم العميق

أعلن مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال، واعد، عن استثمار رأس مال جريء في شركة الفهم العميق (Fathom)، شركة البرمجيات العالمية في الأعمال الرقمية و تحسين البيانات التشغيلية في مختلف القطاعات الصناعية.

تأسست الشركة في عام 2019 من قبل رائد الأعمال إبراهيم البالود لتبدأ أعمالها في مجال النفط والغاز قبل أن تتوسع لتشمل تقديم حلول مختلفة لمعالجة التحديات التي يواجهها السوق الصناعي المحلي. وتخطط الشركة لتعزيز الميزة التنافسية وزيادة الإيرادات من خلال تحويل البيانات الضخمة إلى ذكاء اصطناعي (AI) في مجال التعلم الآلي (ML) للتدريب على النماذج وتطوير التطبيقات وتنفيذها.

ومن خلال منصة الفهم العميق Fathom Platform تم بناء مجموعة من التطبيقات الذكية الرئيسية الثلاث في Fathom وهي: Fathom Manufacturing و Fathom Wells و Fathom Pipelines تقوم الشركة ببناء منصات مُخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الصناعية الرائدة، مثل أرامكو السعودية، على جمع وتحليل بياناتها التشغيلية، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركات لإدارة أصول مراحل ما قبل وبعد إنتاج المواد الخام كالنفط والغاز. كما تهدف الشركة لاستخدام التطبيقات لمساعدة العملاء على تطوير نماذج أعمال جديدة مع الشركاء والموردين الذي يقودون عملية التحول من العمليات القائمة على الطلب إلى العمليات القائمة على الوقت، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية الإجمالية.

وعلّق إبراهيم البالود، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة “الفهم العميق” (Fathom) بقوله: “نسعد بدعم مركز واعد لمساندة شركتنا على توفير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال النفط والغاز. كرسنا مشاريعنا في شركة الفهم العميق لتكون وسيلة تربط التقدم التكنولوجي بأسس تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تمثل أهم عناصر التطور لكل من شركتنا ومركز واعد”.

ويتماشى قرار واعد بالاستثمار في شركة “الفهم العميق” بشكلٍ كبير مع الحركة الوطنية المتنامية نحو تسريع وتيرة الثورة الصناعية الرابعة، والتي من المتوقع، وفقاً للإحصاءات الوطنية الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية، أن تصل إلى 7.9 مليار دولار (وفقاً لحجم السوق) وذلك في المملكة العربية السعودية وحدها بحلول عام 2030.

نظراً لموقعها الاستراتيجي في مدينة الظهران ، سيكون بمقدور شركة Fathom المساهمة في دعم جهود المملكة التطويرية النابعة من مبادرتها لزيادة جاهزية البنية التحتية التكنولوجية في المدن الصناعية لترتفع من 50٪ إلى 100٪ بحلول عام 2025، وذلك بحسب دراسات وزارة الاستثمار السعودية.

ومن ناحيته علّق المهندس فهد العيدي، المدير الإداري لمركز واعد: “من النادر رؤية قادة رياديين في مجال الذكاء الاصطناعي أمثال Fathom الذين يظهرون الشغف والمعرفة المتقدمة عالمياً في هذا القطاع الرقمي. حرصنا في واعد على تنمية الفريق الناشئ في Fathom وبناء شراكة معه لتقديم حلول ذكاء اصطناعي متخصصة تُساهم في معالجة ما يحتاجه هذا قطاع البرمجيات الصناعية “.

بالإضافة إلى مكتبها الرئيسي في الظهران ومكتبها الإقليمي في تكساس، قامت شركة “الفهم العميق” Fathom مؤخراً بتوسيع أعمالها بافتتاح مكاتب دولية في أوسلو، عاصمة النرويج، و كييف، ووارسو، وذلك لمواكبة التطور العالمي في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.